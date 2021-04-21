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В Липецке нашлись десять готовых к заселению муниципальных квартир и 101 пустая комната в общежитиях

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#жилье #ЖКХ
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В Липецке нашлись десять готовых к заселению муниципальных квартир и 101 пустая комната в общежитиях

В то время в очереди на получение такого жилья стоят 5885 горожан, некоторые из которых ждут бесплатной жилплощади с 1976 года.

Счетная палата Липецка обнародовала информацию о том, что в ведении департамента ЖКХ мэрии находятся десять готовых к заселению муниципальных квартир и 101 пустая комната в общежитиях. Семь таких квартир были свободны весь 2020 год. Аудиторы отметили, что в списке очередников на получение такого жилья в Липецке находятся 5885 горожан, некоторые из которых стоят в ней с 1976 года.

В департаменте ЖКХ, кстати, числятся 8486 лицевых счетов муниципального найма. Примечательно, что 40% нанимателей имеют задолженности по квартплате, несмотря на мизерный тариф, составляющий в зависимости от комфортности жилья от 4 рублей 80 копеек до 7 рублей. В итоге на начало этого года общая задолженность по договорам соцнайма превысила 28,7 миллиона рублей. Счетная палата Липецка приведа в пример бывшее общежитие Новолипецкого комбината на улице 50 лет НЛМК, 15 - здание было передано мэрии в августе прошлого года, но квартплату его жителям департамент ЖКХ еще ни разу не начислил к моменту проверки.

- Каждое второе помещение требует ремонта. Вы же понимаете, какой, в основном, контингент живет в таком жилье. Это малоимущие люди, многодетные семьи, пенсионеры. Среди жильцов муниципальных квартир много опустившихся, деградировавших людей. Ну, вот они и не платят. И не только за соцнайм, но и за коммунальные услуги, - комментирует GOROD48 ситуацию председатель департамента ЖКХ мэрии Вадим Негробов.

Даже злостных неплательщиков сложно выселить из муниципальной квартиры. Например, еще в ноябре прошлого года по жалобам жителей многоэтажки на улице Юношеской чиновники вместе с депутатом Липецкого горсовета по 30-му избирательному округу Андреем Иголкиным начали процедуру переселения из такой квартиры нескольких ведущих асоциальный образ жизни нанимателей, накопивших более 30 тысяч рублей долгов по договору соцнайма и услугам ЖКХ, и не завершили процедуры до сих пор.
2 982
#жилье #ЖКХ
3

Комментарии (2)

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Mikl

28 минут назад
Я тоже становился в очередь на жилье в восьмидесятые годы. Куда идти посмотреть может мне уже выделили квартиру а я даже и не знаю. Ведь в администрации выдают только по заявлению а если ты не заявляешь хоть и имеешь право то тебе и ничего и не дают.
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Саша

40 минут назад
Куда с 76 года смотрит прокуратура? 10 квартир - 10 дел. Или еще потянут?
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