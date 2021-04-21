В Липецке нашлись десять готовых к заселению муниципальных квартир и 101 пустая комната в общежитиях

В то время в очереди на получение такого жилья стоят 5885 горожан, некоторые из которых ждут бесплатной жилплощади с 1976 года.

Счетная палата Липецка обнародовала информацию о том, что в ведении департамента ЖКХ мэрии находятся десять готовых к заселению муниципальных квартир и 101 пустая комната в общежитиях. Семь таких квартир были свободны весь 2020 год. Аудиторы отметили, что в списке очередников на получение такого жилья в Липецке находятся 5885 горожан, некоторые из которых стоят в ней с 1976 года.



В департаменте ЖКХ, кстати, числятся 8486 лицевых счетов муниципального найма. Примечательно, что 40% нанимателей имеют задолженности по квартплате, несмотря на мизерный тариф, составляющий в зависимости от комфортности жилья от 4 рублей 80 копеек до 7 рублей. В итоге на начало этого года общая задолженность по договорам соцнайма превысила 28,7 миллиона рублей. Счетная палата Липецка приведа в пример бывшее общежитие Новолипецкого комбината на улице 50 лет НЛМК, 15 - здание было передано мэрии в августе прошлого года, но квартплату его жителям департамент ЖКХ еще ни разу не начислил к моменту проверки.



- Каждое второе помещение требует ремонта. Вы же понимаете, какой, в основном, контингент живет в таком жилье. Это малоимущие люди, многодетные семьи, пенсионеры. Среди жильцов муниципальных квартир много опустившихся, деградировавших людей. Ну, вот они и не платят. И не только за соцнайм, но и за коммунальные услуги, - комментирует GOROD48 ситуацию председатель департамента ЖКХ мэрии Вадим Негробов.



Даже злостных неплательщиков сложно выселить из муниципальной квартиры. Например, еще в ноябре прошлого года по жалобам жителей многоэтажки на улице Юношеской чиновники вместе с депутатом Липецкого горсовета по 30-му избирательному округу Андреем Иголкиным начали процедуру переселения из такой квартиры нескольких ведущих асоциальный образ жизни нанимателей, накопивших более 30 тысяч рублей долгов по договору соцнайма и услугам ЖКХ, и не завершили процедуры до сих пор.