Общество

46 минут назад

Минэкономразвития РФ вывел Липецкую область на 1 место по поддержке малого бизнеса среди сопоставимых регионов

3 302
#малый бизнес
Минэкономразвития РФ вывел Липецкую область на 1 место по поддержке малого бизнеса среди сопоставимых регионов

Наш регион ранжировали по массе показателей в числе 31 субъекта РФ.

На прошедшей 15-17 апреля в Калининградской области Всероссийской конференции по развитию предпринимательства Министерство экономического развития РФ вывело Липецкую область на 1 место по поддержке малого бизнеса среди сопоставимых регионов. Наша область попала в группу «Б», в которую вошел 31 субъект Федерации.

- В рейтинг Минэкономразвития вошло большое количество критериев, из которых и была составлена картина состояния и поддержки малого бизнеса в стране. Среди них – динамика субъектов МСП, охват мерами поддержки, микрофинансовая поддержка бизнеса. Почти по всем таким критериям мы попали в ТОП-10. Да, какие-то субъекты Федерации могли, как говорится, выстрелить в чем-то одном, сосредоточившись, например, на предоставлении микрозаймов малому бизнесу или на охвате субъектов малого и среднего бизнеса мерами поддержки в центрах поддержки предпринимательства, но по сводному рейтингу (то есть по комплексному качеству мер поддержки) Липецкая область стала первой в группе «Б» с интегральным показателем в 0,560 балла. На втором месте среди регионов этой группы Орловская область с 0,554 баллами, на третьем - Рязанская, у которой 0,539 балла, - сообщил GOROD48 начальник областного управления экономической политики Сергей Курбатов.

группа б.jpg

Позвольте, но почему в ранее опубликованном рейтинге регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес, составленным РИА-Рейтинг, было заявлено, что численность работников малых предприятий в Липецкой области за прошлый год сократилась почти на 19%? Почему составители этого рейтинга по этому показателю поставили наш региона на 54-е место из 85-и, заявив, что доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет всего 12,1%?

Сергей Курбатов пояснил, что данные агентства РИА-Рейтинг построены на неполных статистических данных, что, конечно, не показывает всей происходящей картины.

- В выборку РИА-Рейтинг попала далеко не вся статистика просто потому, что Росстат ограничен законами, защищающими малый и средний бизнес от чрезмерного администрирования, и получает поэтому далеко не всю информацию. Полными сведениями обладает Федеральная налоговая служба. Именно по данным ФНС оценивается деятельность глав регионов и исполнения национальных проектов в части малого бизнеса. Эта информация и стала основой для рейтинга Минэкономразвития РФ, - сказал Сергей Курбатов.

По словам чиновника, по данным ФНС, численность занятых в малом бизнесе в прошлом «ковидном» году все же просела. Менее чем на один процент по сравнению с 2019 годом. Но если взять липчан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, то наблюдается даже рост занятых более чем на 3,5 тысячи человек.
3 302
#малый бизнес

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сокол

6 минут назад
Один сапожник работает,остальные спекулируют.
ответить

МИРОТВОРЕЦ

30 минут назад
бред сивой кобылы . ошеломительный успех в очковтирательстве
ответить

Нардеп

38 минут назад
Такого вранья мы давненько не наблюдали причем реально!)))))))))))))))
ответить

Еще в рубрике

22 апреля работу трамваев №1 и №5 временно приостановят
#транспорт
2
22 апреля работу трамваев №1 и №5 временно приостановят

31 минуту назад

Общество
В Липецке откроют не менее 10 летних кафе
#кафе #веранда #торговля
2
В Липецке откроют не менее 10 летних кафе

53 минуты назад

Общество
В доме на улице Суворова дождь сегодня шёл прямо в квартире
#ЖКХ #капремонт
6
В доме на улице Суворова дождь сегодня шёл прямо в квартире

сегодня, 13:41

Общество
На мусор за пределами контейнерных площадок обратила внимание прокуратура
#благоустройство #мусор #ЖКХ
18
На мусор за пределами контейнерных площадок обратила внимание прокуратура

сегодня, 12:34

Общество
Ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей
#ремонт #фасад #тендер
11
Ремонт фасада ДС «Звездный» оценили в 39,6 млн рублей

сегодня, 12:25

Общество
Экс-главного архитектора Михаила Бушина уволили с нового места работы
#Михаил Бушин #кадры #прокуратура
27
Экс-главного архитектора Михаила Бушина уволили с нового места работы

сегодня, 12:17

Общество