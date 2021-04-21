Общество
46 минут назад
Минэкономразвития РФ вывел Липецкую область на 1 место по поддержке малого бизнеса среди сопоставимых регионов
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Наш регион ранжировали по массе показателей в числе 31 субъекта РФ.
На прошедшей 15-17 апреля в Калининградской области Всероссийской конференции по развитию предпринимательства Министерство экономического развития РФ вывело Липецкую область на 1 место по поддержке малого бизнеса среди сопоставимых регионов. Наша область попала в группу «Б», в которую вошел 31 субъект Федерации.
- В рейтинг Минэкономразвития вошло большое количество критериев, из которых и была составлена картина состояния и поддержки малого бизнеса в стране. Среди них – динамика субъектов МСП, охват мерами поддержки, микрофинансовая поддержка бизнеса. Почти по всем таким критериям мы попали в ТОП-10. Да, какие-то субъекты Федерации могли, как говорится, выстрелить в чем-то одном, сосредоточившись, например, на предоставлении микрозаймов малому бизнесу или на охвате субъектов малого и среднего бизнеса мерами поддержки в центрах поддержки предпринимательства, но по сводному рейтингу (то есть по комплексному качеству мер поддержки) Липецкая область стала первой в группе «Б» с интегральным показателем в 0,560 балла. На втором месте среди регионов этой группы Орловская область с 0,554 баллами, на третьем - Рязанская, у которой 0,539 балла, - сообщил GOROD48 начальник областного управления экономической политики Сергей Курбатов.
Позвольте, но почему в ранее опубликованном рейтинге регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес, составленным РИА-Рейтинг, было заявлено, что численность работников малых предприятий в Липецкой области за прошлый год сократилась почти на 19%? Почему составители этого рейтинга по этому показателю поставили наш региона на 54-е место из 85-и, заявив, что доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет всего 12,1%?
Сергей Курбатов пояснил, что данные агентства РИА-Рейтинг построены на неполных статистических данных, что, конечно, не показывает всей происходящей картины.
- В выборку РИА-Рейтинг попала далеко не вся статистика просто потому, что Росстат ограничен законами, защищающими малый и средний бизнес от чрезмерного администрирования, и получает поэтому далеко не всю информацию. Полными сведениями обладает Федеральная налоговая служба. Именно по данным ФНС оценивается деятельность глав регионов и исполнения национальных проектов в части малого бизнеса. Эта информация и стала основой для рейтинга Минэкономразвития РФ, - сказал Сергей Курбатов.
По словам чиновника, по данным ФНС, численность занятых в малом бизнесе в прошлом «ковидном» году все же просела. Менее чем на один процент по сравнению с 2019 годом. Но если взять липчан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, то наблюдается даже рост занятых более чем на 3,5 тысячи человек.
- В рейтинг Минэкономразвития вошло большое количество критериев, из которых и была составлена картина состояния и поддержки малого бизнеса в стране. Среди них – динамика субъектов МСП, охват мерами поддержки, микрофинансовая поддержка бизнеса. Почти по всем таким критериям мы попали в ТОП-10. Да, какие-то субъекты Федерации могли, как говорится, выстрелить в чем-то одном, сосредоточившись, например, на предоставлении микрозаймов малому бизнесу или на охвате субъектов малого и среднего бизнеса мерами поддержки в центрах поддержки предпринимательства, но по сводному рейтингу (то есть по комплексному качеству мер поддержки) Липецкая область стала первой в группе «Б» с интегральным показателем в 0,560 балла. На втором месте среди регионов этой группы Орловская область с 0,554 баллами, на третьем - Рязанская, у которой 0,539 балла, - сообщил GOROD48 начальник областного управления экономической политики Сергей Курбатов.
Позвольте, но почему в ранее опубликованном рейтинге регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес, составленным РИА-Рейтинг, было заявлено, что численность работников малых предприятий в Липецкой области за прошлый год сократилась почти на 19%? Почему составители этого рейтинга по этому показателю поставили наш региона на 54-е место из 85-и, заявив, что доля занятых в малом бизнесе в нашем регионе составляет всего 12,1%?
Сергей Курбатов пояснил, что данные агентства РИА-Рейтинг построены на неполных статистических данных, что, конечно, не показывает всей происходящей картины.
- В выборку РИА-Рейтинг попала далеко не вся статистика просто потому, что Росстат ограничен законами, защищающими малый и средний бизнес от чрезмерного администрирования, и получает поэтому далеко не всю информацию. Полными сведениями обладает Федеральная налоговая служба. Именно по данным ФНС оценивается деятельность глав регионов и исполнения национальных проектов в части малого бизнеса. Эта информация и стала основой для рейтинга Минэкономразвития РФ, - сказал Сергей Курбатов.
По словам чиновника, по данным ФНС, численность занятых в малом бизнесе в прошлом «ковидном» году все же просела. Менее чем на один процент по сравнению с 2019 годом. Но если взять липчан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, то наблюдается даже рост занятых более чем на 3,5 тысячи человек.
3 302
Сокол
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