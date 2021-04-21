В Липецке откроют не менее 10 летних кафе

Городские власти продолжают принимать заявки на согласование эскизов веранд общепита.

В Липецке уже плотно готовятся к сезону работы веранд кафе и ресторанов. Так, с начала года специалисты департамента согласовали уже 12 паспортов архитектурно-градостроительного облика для летних конструкций. По 10 из них в управлении уже готовятся выдать разрешения на размещение объектов, сообщили GOROD48в администрации Липецка. Работу по летним верандам ведут два профильных подразделения мэрии – внешний вид эскизов утверждают в департаменте градостроительства и архитектуры, разрешение на размещение сезонных конструкций выдают в управлении потребительского рынка.



- Облик веранд предпринимателям необходимо утверждать ежегодно. Для этого собственник должен самостоятельно разработать эскиз летнего кафе и схему его размещения. При этом внешний вид конструкции должен гармонично вписываться в архитектурный облик территории, на которой предполагается ее установка. Готовые схему и эскиз владелец должен согласовать с департаментом, после чего к работе подключаются специалисты управления, - сообщили в мэрии.



Для согласования размещения летней веранды управлением собственнику объекта нужно собрать пакет документов, предусмотренных пунктом 3.3 постановления администрации об утверждении Порядка предоставления права размещения НТО на территории города. Если у специалистов не появится замечаний, размещение объекта согласуют. При этом если, например, собственник хочет установить веранду перекрыв дверные проемы или арки зданий, ему будет отказано. Более подробную информацию о согласовании и основаниях для отказа в размещении летних кафе можно получить по телефону управления потребительского рынка 23-96-41.



В 2020 году специалисты согласовали 31 эскиз, пяти предпринимателям отказали, так как облик летних конструкций или их предполагаемое размещение не соответствовали установленным требованиям.