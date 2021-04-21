Общество

58 минут назад

В Липецке откроют не менее 10 летних кафе

2 470
#кафе #веранда #торговля
В Липецке откроют не менее 10 летних кафе

Городские власти продолжают принимать заявки на согласование эскизов веранд общепита.

В Липецке уже плотно готовятся к сезону работы веранд кафе и ресторанов. Так, с начала года специалисты департамента согласовали уже 12 паспортов архитектурно-градостроительного облика для летних конструкций. По 10 из них в управлении уже готовятся выдать разрешения на размещение объектов, сообщили GOROD48в администрации Липецка. Работу по летним верандам ведут два профильных подразделения мэрии – внешний вид эскизов утверждают в департаменте градостроительства и архитектуры, разрешение на размещение сезонных конструкций выдают в управлении потребительского рынка.

 - Облик веранд предпринимателям необходимо утверждать ежегодно. Для этого собственник должен самостоятельно разработать эскиз летнего кафе и схему его размещения. При этом внешний вид конструкции должен гармонично вписываться в архитектурный облик территории, на которой предполагается ее установка. Готовые схему и эскиз владелец должен согласовать с департаментом, после чего к работе подключаются специалисты управления, - сообщили в мэрии.

Для согласования размещения летней веранды управлением собственнику объекта нужно собрать пакет документов, предусмотренных пунктом 3.3 постановления администрации об утверждении Порядка предоставления права размещения НТО на территории города. Если у специалистов не появится замечаний, размещение объекта согласуют. При этом если, например, собственник хочет установить веранду перекрыв дверные проемы или арки зданий, ему будет отказано. Более подробную информацию о согласовании и основаниях для отказа в размещении летних кафе можно получить по телефону управления потребительского рынка 23-96-41.

В 2020 году специалисты согласовали 31 эскиз, пяти предпринимателям отказали, так как облик летних конструкций или их предполагаемое размещение не соответствовали установленным требованиям.
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#кафе #веранда #торговля

Комментарии (2)

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111

51 минуту назад
обожаю летний вариант кафе теплым летним вечерком посидеть пивка попить да пиццы поесть на свежем воздухе в идеале с видом на реку а не на городскую магистраль * .
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ЖивитеКакХотите

53 минуты назад
Подачки, после послания нехватит на кафе. А кушить хочется каждый день.
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