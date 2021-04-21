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36 минут назад

Американский беспилотник пролетел в закрытом воздушном пространстве у берегов Крыма

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#Крым #США

Полет около морской границы Крыма американский дрон выполнил на высоте 15 тыс. м.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел длительный полет у берегов Крыма 21 апреля, - свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов.

По имеющимся данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края, - передает "Интерфакс".
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#Крым #США

Комментарии (1)

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КОМДИВ

13 минут назад
Неужели не смогли сбить ?
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