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36 минут назад
Американский беспилотник пролетел в закрытом воздушном пространстве у берегов Крыма
Полет около морской границы Крыма американский дрон выполнил на высоте 15 тыс. м.
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел длительный полет у берегов Крыма 21 апреля, - свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов.
По имеющимся данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края, - передает "Интерфакс".
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов.
По имеющимся данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края, - передает "Интерфакс".
КОМДИВ