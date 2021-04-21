Общество

34 минуты назад

В доме на улице Суворова дождь сегодня шёл прямо в квартире

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#ЖКХ #капремонт
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В доме идёт капитальный ремонт крыши.

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Как рассказала GOROD48 жительница дома №3 по улице Суворова Елена Торшина, дождь сегодня шёл прямо у неё в квартире: в доме идёт капитальный ремонт крыши, и часть крыши над её квартирой оказалась совсем неприспособленной для таких погодных условий.

- На мой взгляд, крыша над моей квартирой сейчас накрыта только тканью — наподобие той, из которой сделаны мешки для сахара, - уверяет Елена Торшина. - Это даже не клеёнка! С утра вода лилась прямо из карнизов над окнами. В управляющей компании разводят руками: идёт капремонт крыши.

В Фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области признали факт протечки, но обещают — проблему устранят силами подрядной организации.

- В доме №3 на улице Суворова проводится капитальный ремонт крыши, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ФКР Липецкой области. - Из-за неблагоприятных погодных условий произошла протечка нижнего слоя гидропароизоляционной пленки. По этой причине произошло залитие одной из квартир. Специалист подрядной организации с собственником квартиры провел осмотр места залития. После устранения его причин, будут устранены и последствия силами подрядной организации.
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#ЖКХ #капремонт
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Комментарии (2)

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ЖивитеКакХотите

26 минут назад
Ремонт по Пипецке.
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НЕ ПОНЯЛ

30 минут назад
Так Свиридова или Суворова?!
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