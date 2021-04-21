На мусор за пределами контейнерных площадок обратила внимание прокуратура

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы липчан на бардак.

Прокуратура Правобережного района Липецка выявила нарушения в деятельности администрации Липецка в сфере благоустройства. За пределами контейнерных площадок были обнаружены горы мусора из сухой травы, опавших листьев, обрезок веток, автомобильных покрышек.









Неприглядные картины обнаружили на улице Ушинского, д. 17/2, 30, улице Кутузова, д. 2, 3; переулке Челюскинцев, д. 4, улице Бородинской, д. 51, а также в других частях города. Ситуацию осложнял и тот факт, что в условиях начавшегося пожароопасного сезона мусор — это ещё и потенциальная опасность.- Установлено, что соответствующий контракт на вывоз растительные отходов на территории города не заключен, вывоз отходов должным образом не осуществляется, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Возмущение липчан обосновано: они исправно осуществляют налоговые и коммунальные платежи. По нашей информации, мусор у контейнерных площадок уже начали вывозить.Прокуратурой района в адрес администрации Липецка внесено представление об устранении нарушений. Надлежащее исполнение контракта, а также рассмотрения представления поставлено прокуратурой района на контроль.