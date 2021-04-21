Происшествия

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Выходка на детской площадке стоила ельчанину 20`000 рублей

812
#оскорбление
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Выходка на детской площадке стоила ельчанину 20`000 рублей

Мужчина пожертвовал деньги реабилитационному центру и обязан выплатить судебный штраф за оскорбление представителя власти.

Мировой суд СУ№2 Елецкого района определил наказание для обвиняемого в оскорблении представителя власти мужчины. На жителя района завели уголовное дело по ст. 319 УК РФ, преступление по которому наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Как указано в материалах суда, ельчанин оскорбил полицейского. Преступление было совершено на детской площадке на улице Максимова в поселке Солидарность днем 5 ноября 2020 года. Наряд заметил там мужчину, который был пьян. Сотрудники полиции сделали замечание буйному выпившему гражданину, тот стал оскорблять одного из полицейских — младшего сержанта патрульно-постовой службы. На ельчанина завели уголовное дело.

В суде было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ельчанину судебного штрафа. Суд учел то, что подсудимый раскаялся, извинился перед полицейским и перечислил 5 000 рублей на счёт реабилитационного центра.

Суд прекратил уголовное дело и назначил мужчине штраф в 15 000 рублей.
812
#оскорбление
1

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