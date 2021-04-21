Коронавирус

сегодня, 11:24

За сутки в Липецкой области подтверждены 68 случаев коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 68 случаев коронавирусной инфекции

Вылечился в регионе 171 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 68 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 21 апреля 2020 года за сутки выявили 20 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 245 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 255 человек, умер — 621 человек (по данным регионального оперштаба на 20 апреля умерли 617 человек).

За минувшие сутки в России подтвержден 8 271 случай коронавирусной инфекции, 399 человек умерли, 9 644 человека выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 727 125 случаев коронавирусной инфекции, 4 352 873 человека выздоровели, 106 706 человек от COVID-19 умерли.
1 620
#коронавирус

Комментарии (1)

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сегодня, 11:28
смертность не снижается.
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