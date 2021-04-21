Общество

сегодня, 11:13

Липецкая область оказалась «хорошистом» рейтинга безработицы

11 480
#рейтинг #работа
1
Липецкая область оказалась «хорошистом» рейтинга безработицы

За последние 10 лет рабочих рук в регионе стало почти на 21 тысячу меньше.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили рейтинг регионов по динамике рынка труда. Динамика рынка труда в рейтинге определялась как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года. При оценке динамики за последние три года использованы данные по изменению численности работающих в 2018-2020 годах, за последние десять лет – в 2011-2020 годах.

Липецкая область в рейтинге регионов по динамике рынка труда заняла 25 место. По оценке авторов исследования, за три последних года трудоустроенных липчан стало на 5,5 тысяч человек меньше, или на 0,9%. За последние 10 лет отток кадров составил 20,9 тысяч человек, или 3,5%.

Среди регионов Центрального Черноземья самая позитивная картина на рынке труда у Белгородской области, там даже наблюдается прирост трудоустроенных. Воронежская область оказалась на 22 строчке, а Курская и Тамбовская заняли 43 и 46, соответственно.

- Если брать более длительный период для анализа, например, три года, то можно видеть, что почти повсеместно наблюдается сокращение работающих, что связано как с пандемией коронавируса, так и с демографическими тенденциями. В трудоспособный возраст сейчас продолжают вступать малочисленное поколение, рожденных в конце 90-х и в начале нулевых годов, а на пенсию выходят заметно более многочисленные поколения. Как итог, за три последних года по России в целом занятость упала почти на 1,7 миллиона человек, что свидетельствует о пропорциональном сокращении занятых рабочих мест, - отмечают авторы рейтинга. - Восстановление рынка труда после пандемии приведет к росту числа занятых в краткосрочной перспективе, однако радикально исправить ситуацию это не позволит. Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы

Лидером по динамике занятых рабочих мест в последние три года стал Севастополь, где число работающих выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч. Это можно объяснить продолжением развития этого региона после вхождения в состав России. В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (-18,4%).
11 480
#рейтинг #работа
1

Комментарии (11)

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Гость

9 минут назад
Брехня...
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Берия

11 минут назад
Надо всем идти в ппс.
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60+

19 минут назад
Да все специалисты уже свалили из Липецка ! Нет строителей которые могут строить дороги и ремонтировать здания . Одни гастробайтеры твая моя не понимает , только они согласны тут рабить за копейки .
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Местный житель

21 минуту назад
в Липецке один эффективный менеджер заменит десятерых лодырей!!! Поэтому и количество работающих сокращается
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По таким заработкам здесь ловить не чего.

39 минут назад
У меня 35 друзей, знакомых и все разъехались по другим областям на заработки даже некоторые с семьями.
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Созерцатель

45 минут назад
Не надо ошибки политики сваливать на демографию. Люди уезжают.
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Дуня Липецкая

47 минут назад
У нас на производстве, лет 15 назад, работал мужчина весь больной, но инвалидность ему не давали, а ему так тяжело было работать и как только настала пенсионная дата, он ни одного лишнего дня не остался работать, т.е. у человека уже в 60 лет нет сил работать
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Платите достойные зарплаты

сегодня, 11:37
И народ будет возвращаться и рожать
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А ты что думал?

сегодня, 11:37
Юрий, 72 это кто сидит на шее на руководящей должности. Работники физический до такого срока не доживают. Где ты видел работягу в 72 года , я в свои 56 не встречал на производстве и на стройках.
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Липчанин

сегодня, 11:29
умножай на 10
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