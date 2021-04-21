Общество
сегодня, 11:13
Липецкая область оказалась «хорошистом» рейтинга безработицы
За последние 10 лет рабочих рук в регионе стало почти на 21 тысячу меньше.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и составили рейтинг регионов по динамике рынка труда. Динамика рынка труда в рейтинге определялась как разница в среднегодовом количестве занятых в возрасте 15-72 года. При оценке динамики за последние три года использованы данные по изменению численности работающих в 2018-2020 годах, за последние десять лет – в 2011-2020 годах.
Липецкая область в рейтинге регионов по динамике рынка труда заняла 25 место. По оценке авторов исследования, за три последних года трудоустроенных липчан стало на 5,5 тысяч человек меньше, или на 0,9%. За последние 10 лет отток кадров составил 20,9 тысяч человек, или 3,5%.
Среди регионов Центрального Черноземья самая позитивная картина на рынке труда у Белгородской области, там даже наблюдается прирост трудоустроенных. Воронежская область оказалась на 22 строчке, а Курская и Тамбовская заняли 43 и 46, соответственно.
- Если брать более длительный период для анализа, например, три года, то можно видеть, что почти повсеместно наблюдается сокращение работающих, что связано как с пандемией коронавируса, так и с демографическими тенденциями. В трудоспособный возраст сейчас продолжают вступать малочисленное поколение, рожденных в конце 90-х и в начале нулевых годов, а на пенсию выходят заметно более многочисленные поколения. Как итог, за три последних года по России в целом занятость упала почти на 1,7 миллиона человек, что свидетельствует о пропорциональном сокращении занятых рабочих мест, - отмечают авторы рейтинга. - Восстановление рынка труда после пандемии приведет к росту числа занятых в краткосрочной перспективе, однако радикально исправить ситуацию это не позволит. Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы
Лидером по динамике занятых рабочих мест в последние три года стал Севастополь, где число работающих выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч. Это можно объяснить продолжением развития этого региона после вхождения в состав России. В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (-18,4%).
Липецкая область в рейтинге регионов по динамике рынка труда заняла 25 место. По оценке авторов исследования, за три последних года трудоустроенных липчан стало на 5,5 тысяч человек меньше, или на 0,9%. За последние 10 лет отток кадров составил 20,9 тысяч человек, или 3,5%.
Среди регионов Центрального Черноземья самая позитивная картина на рынке труда у Белгородской области, там даже наблюдается прирост трудоустроенных. Воронежская область оказалась на 22 строчке, а Курская и Тамбовская заняли 43 и 46, соответственно.
- Если брать более длительный период для анализа, например, три года, то можно видеть, что почти повсеместно наблюдается сокращение работающих, что связано как с пандемией коронавируса, так и с демографическими тенденциями. В трудоспособный возраст сейчас продолжают вступать малочисленное поколение, рожденных в конце 90-х и в начале нулевых годов, а на пенсию выходят заметно более многочисленные поколения. Как итог, за три последних года по России в целом занятость упала почти на 1,7 миллиона человек, что свидетельствует о пропорциональном сокращении занятых рабочих мест, - отмечают авторы рейтинга. - Восстановление рынка труда после пандемии приведет к росту числа занятых в краткосрочной перспективе, однако радикально исправить ситуацию это не позволит. Отрицательные демографические процессы, наблюдаемые почти повсеместно в России будут способствовать продолжению тенденции сокращения численности рабочей силы
Лидером по динамике занятых рабочих мест в последние три года стал Севастополь, где число работающих выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тысяч. Это можно объяснить продолжением развития этого региона после вхождения в состав России. В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (-18,4%).
Комментарии (11)
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Гость
Берия
60+
Местный житель
По таким заработкам здесь ловить не чего.
Созерцатель
Дуня Липецкая
Платите достойные зарплаты
А ты что думал?
Липчанин