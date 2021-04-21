Общество

21 минуту назад

Возле Центрального пляжа станет светлее на 5 млн рублей

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#благоустройство #освещение #тендер
Возле Центрального пляжа станет светлее на 5 млн рублей

Новые фонари планируют установить на дороге по улице Маяковского.

Муниципальное бюджетное учреждение «ЛипецкГорСвет» проводит электронный аукцион на монтаж сетей наружного освещения по улице Маркса в сторону улицы Маяковского. На эти работы в мэрии готовы потратить до 5 171 096 рублей.

Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, монтаж освещения запланирован на том участке, где в прошлом году проходил ремонт дорожного полотна. Сети проложат через кабель-каналы, там смонтируют 54 фонаря. Все они будут энергосберегающими.

Электронный аукцион запланирован на конец апреля. Победитель торгов должен будет выполнить все работы в течение 60 дней с даты заключения контракта.

Напомним, в течение последних семи лет в Липецке обсуждается проект создания объездной дороги между Петровским мостом и улицей Студеновской, которая должна разгрузить улицу Гагарина и подъезды к мосту. В 2020 году подрядчик обновил дорогу вдоль Центрального пляжа, там же смонтированы остановки транспорта.
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#благоустройство #освещение #тендер

Комментарии (1)

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Обезьяна с гранатой

5 минут назад
За такие деньги реку Воронеж можно обогревать круглый год,
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