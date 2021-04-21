В России
48 минут назад
Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы тарифов на электричество
Минэнерго РФ не рассматривает предложение ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество.
В связи с рядом публикаций в СМИ Минэнерго России разъясняет, что инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в ведомстве не рассматриваются, - заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Ранее "Известия" со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письмо от Союза потребителей РФ в адрес премьер-министра Михаила Мишустина писали, что в России якобы предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.
За ориентир организация предложила взять максимум в 100 кВт•ч в месяц на человека, при этом на каждого дополнительного человека будет выделяться еще по 50 киловатт-часов, но дать региональным властям право корректировать норматив и проработать инициативу более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности. Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека.
Кроме того, если в доме есть электрическая плита, коэффициент предлагалось увеличиваться в полтора раза. Поднимать плату за превышение нормы планируется постепенно, - отмечалось в сообщении. В качестве варианта это предлагается делать, повышая стоимость каждых новых 100 киловатт-часов.
Ранее "Известия" со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письмо от Союза потребителей РФ в адрес премьер-министра Михаила Мишустина писали, что в России якобы предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.
За ориентир организация предложила взять максимум в 100 кВт•ч в месяц на человека, при этом на каждого дополнительного человека будет выделяться еще по 50 киловатт-часов, но дать региональным властям право корректировать норматив и проработать инициативу более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности. Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека.
Кроме того, если в доме есть электрическая плита, коэффициент предлагалось увеличиваться в полтора раза. Поднимать плату за превышение нормы планируется постепенно, - отмечалось в сообщении. В качестве варианта это предлагается делать, повышая стоимость каждых новых 100 киловатт-часов.