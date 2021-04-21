В России

48 минут назад

Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы тарифов на электричество

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#электричество #Минэнерго #тариф

Минэнерго РФ не рассматривает предложение ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество.

В связи с рядом публикаций в СМИ Минэнерго России разъясняет, что инициативы по вводу прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию в ведомстве не рассматриваются, - заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ранее "Известия" со ссылкой на имеющееся в их распоряжении письмо от Союза потребителей РФ в адрес премьер-министра Михаила Мишустина писали, что в России якобы предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.

За ориентир организация предложила взять максимум в 100 кВт•ч в месяц на человека, при этом на каждого дополнительного человека будет выделяться еще по 50 киловатт-часов, но дать региональным властям право корректировать норматив и проработать инициативу более тщательно, предусмотрев защиту малообеспеченных граждан, которые пользуются техникой низкого класса энергоэффективности. Сегодня россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека.

Кроме того, если в доме есть электрическая плита, коэффициент предлагалось увеличиваться в полтора раза. Поднимать плату за превышение нормы планируется постепенно, - отмечалось в сообщении. В качестве варианта это предлагается делать, повышая стоимость каждых новых 100 киловатт-часов.
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#электричество #Минэнерго #тариф

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