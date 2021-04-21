Общество

37 минут назад

Ельчан приглашают на обсуждение реконструкции сквера

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#сквер #благоустройство
Ельчан приглашают на обсуждение реконструкции сквера

Для участия нужно пройти предварительную регистрацию.

29 апреля в «Доме пионеров и школьников» в Ельце состоятся общественные обсуждения предварительной концепции благоустройства сквера имени Пушкина, сообщает елецкая мэрия. Начало слушаний запланировано на 18:00. Для участия в обсуждениях нужно пройти предварительную регистрацию.

Напомним, городские власти намерены благоустроить сквер Пушкина за счет гранта в 2021 году. Разработчиком проекта реконструкции стала организация «Городские реновации». Определена концепция реконструкции. Например, малые архитектурные формы, которые будут использованы при реконструкции, должны стилистически соответствовать по форме традиционно применяемым в XIX-начале XX веков. При выборе покрытия тротуаров сделают упор на использование долговечных материалов, натуральных или имитирующих природный белый камень. Ельчане предлагают сделать украшения сквера по мотивам произведений Александра Пушкина, обустроить в общественном пространстве детскую площадку и создать фудкорт, организовать площадку для выгула собак, мобильный амфитеатр и предусмотреть покрытие для удобного катания на роликах.
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#сквер #благоустройство

Комментарии (1)

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Что делов больше нет?

14 минут назад
Картошку надо окучивать. Как ваше обсуждения давно решённые и принятые обсуждать. Какого цвета плитка будет и барбюры мраморные или бетонные?
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