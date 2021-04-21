Общество
37 минут назад
Ельчан приглашают на обсуждение реконструкции сквера
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Для участия нужно пройти предварительную регистрацию.
29 апреля в «Доме пионеров и школьников» в Ельце состоятся общественные обсуждения предварительной концепции благоустройства сквера имени Пушкина, сообщает елецкая мэрия. Начало слушаний запланировано на 18:00. Для участия в обсуждениях нужно пройти предварительную регистрацию.
Напомним, городские власти намерены благоустроить сквер Пушкина за счет гранта в 2021 году. Разработчиком проекта реконструкции стала организация «Городские реновации». Определена концепция реконструкции. Например, малые архитектурные формы, которые будут использованы при реконструкции, должны стилистически соответствовать по форме традиционно применяемым в XIX-начале XX веков. При выборе покрытия тротуаров сделают упор на использование долговечных материалов, натуральных или имитирующих природный белый камень. Ельчане предлагают сделать украшения сквера по мотивам произведений Александра Пушкина, обустроить в общественном пространстве детскую площадку и создать фудкорт, организовать площадку для выгула собак, мобильный амфитеатр и предусмотреть покрытие для удобного катания на роликах.
Напомним, городские власти намерены благоустроить сквер Пушкина за счет гранта в 2021 году. Разработчиком проекта реконструкции стала организация «Городские реновации». Определена концепция реконструкции. Например, малые архитектурные формы, которые будут использованы при реконструкции, должны стилистически соответствовать по форме традиционно применяемым в XIX-начале XX веков. При выборе покрытия тротуаров сделают упор на использование долговечных материалов, натуральных или имитирующих природный белый камень. Ельчане предлагают сделать украшения сквера по мотивам произведений Александра Пушкина, обустроить в общественном пространстве детскую площадку и создать фудкорт, организовать площадку для выгула собак, мобильный амфитеатр и предусмотреть покрытие для удобного катания на роликах.
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