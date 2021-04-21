Поисковики разыскивают родственников бойца похороненного в польской Тшчанке

Поляки воинский мемориал снесли

На днях Первый канал показал сюжет из польского города Тшчанка, в котором существовал воинский мемориал с захоронением погибших в боях за город красноармейцев.



«Тшчанка. Сейчас там живут от силы 20 тысяч человек. А зимой 1945 года Советская армия билась за него с фашистами. Город, как и всю Польшу, отстояли. Но 56 бойцов навсегда остались в польской земле. И всегда на братской могиле были цветы. Пока несколько лет назад местные власти не сравняли мемориал с землей… Осень 2017 года. Экскаватор рушит массивный мемориал. Решено — здесь будет парк. Прямо на месте захоронений. Председатель польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц четвертый год борется с властями города Тшчанки. Отстоять памятник тогда не удалось, теперь другая задача — сохранить память», - говорится в сюжете Первого канала.











В этом захоронении покоился и уроженец нынешней Липецкой области, Становлянского района.



- В том мемориале был похоронен уроженец Становлянского района Савинков Николай Петрович младший лейтенант, командир танка Т-34, командир взвода танков 2-го танкового батальона 47-й Гвардейской танковой Уманьской Краснознаменной ордена Суворова бригады, погибший 27 января 1945 года, - рассказал GOROD48 заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца», ветеран боевых действий Виктор Магомедханов.



- Найдены четверо родственников красноармейцев похороненных там. Председатель польского военно-патриотического общества «Курск» Ежи Тыц вместе с ними готовит иск в ЕСПЧ с требованием восстановить память о погибших за Тшчанку. Возможно, удастся найти и родственников кого-то из потомков Николая Петровича Савинкова. Поисками заняты как польское общество «Курск», поисковик из Калининграда, капитана 1-го ранга в отставке Михаил Пыресин, и подключилось наше движение «Мы из Ельца».



Виктор Магомедханов рассказал и боевом пути уроженца Становлянского района:



- Родился Николай Петрович Савинков 19 февраля 1919 года в селе Плоское (ныне Становое) Становлянской волости Елецкого уезда Орловской губернии РСФСР (с 30 июля 1928 года Становлянского района, с 27 сентября 1937 года Орловской, с 6 января 1954 года Липецкой области). Русский. Кандидат в члены ВКП(б) с июня 1943 года.



В РККА был призван 27 ноября 1941 года военкоматом города Ессентуки Ставропольского края. С января по июнь 1944 года воевал на 1 и 2 Украинских фронтах, в боях был тяжело ранен 5 марта 1944 года. С июня 1944 года младший лейтенант Савинков Николай Петрович воевал командиром танка Т-34 2 отдельного танкового батальона 51 танковой Уманской Краснознаменной бригады 3 танкового Уманского Краснознаменного корпуса 2 танковой армии 1 Белорусского фронта. В боях был легко ранен 29 июля 1944 года, но остался в строю. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество командир танка Т-34 младший лейтенант Николай Петрович, командиром 2 отдельного танкового батальона 23 августа 1944 года был представлен к ордену Красной Звезды, которым от имени Президиума Верховного Совета СССР награжден приказом 51 танковой Уманской Краснознаменной ордена Суворова бригаде 3 танкового Уманского Краснознаменного ордена Суворова корпуса 2 танковой армии 1 Белорусского фронта № 027 от 13 сентября 1944 года. Также за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом доблесть и мужество командир взвода танков Т-34 гвардии лейтенант Савинков Николай Петрович командиром 2 отдельного танкового батальона 47 гвардейской танковой Уманской Краснознамённой ордена Суворова бригады 21 января 1945 года был представлен к ордену Отечественной войны I степени, но получить награду не успел. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии лейтенант Савинков Николай Петрович от имени Президиума Верховного Совета СССР посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.



Во время Великой Отечественной войны жена фронтовика Комарова Анна Филипповна проживала в городе Ессентуки Ставропольского края, на улице Максима Горького. Поиски родственников Савинкова ведутся в Ставропольском крае, но, возможно, найдутся и становлянские родственники героя. Контакты поисковиков – в редакции GOROD48.



На фото: так выглядел воинский мемориал в Тшчанке пока власти городка его не снесли





