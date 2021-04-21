Происшествия

сегодня, 08:31

Молодой парень нагло обокрал своего коллегу

823
#кража #банковская карта
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Молодой парень нагло обокрал своего коллегу

Он перевел через мобильный банк деньги на свой счет. Вычислить преступника было проще простого.

21-летний ельчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Как сообщает следственный отдел полиции в Ельце, городской суд наказал молодого человека годом условного срока.

Судом было установлено, что подсудимый и потерпевший 27 ноября 2020 года вместе заступили в одну рабочую смену. Обвиняемый нуждался в деньгах и у него возник умысел на хищение денежных средств у коллеги. Под предлогом звонка обвиняемый попросил у последнего сотовый телефон и ушёл из его поля зрения.

Затем при помощи сервисного номера «900» он отправил смс-сообщение для перевода на свой абонентский номер 100 рублей. Убедившись в успешности мобильной операции, парень удалил все сообщения и отдал телефон владельцу, который ничего не заподозрил.

29 ноября подсудимый по той же схеме перевёл на свою банковскую карту 6 500 рублей. Заявитель заметил пропажу спустя несколько дней, когда пришёл в отделение банка для снятия денежных средств, однако желаемую сумму ему обналичить не удалось. По детализации расходов удалось установить, что преступление совершил его коллега, который полностью признал вину и возместил причинённый ущерб.


823
#кража #банковская карта
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