«Пятёрочка» поддержала медицинских работников Липецка

Торговая сеть продолжает оказывать поддержку сотрудникам медучреждений по всей стране. Более пяти тонн продуктов и гигиенических средств направлены в больницы Липецкой области.

Продовольственная помощь от «Пятёрочки» (ООО «АГРОТОРГ») направлена в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи №1, Областную клиническую инфекционную больницу, ГБ №4, Грязинскую центральную районную больницу, а также Елецкие городские больницы №1 и №2, где в общей сложности работают около 2800 сотрудников, из них более 1500 трудятся в «красной зоне», где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. В медицинские учреждения уже поступили чай и кофе, кондитерские изделия, питьевая вода, а также крем для рук.

«Пандемия коронавируса все ещё является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И медицинские работники продолжают каждый день оказывать всю необходимую помощь заболевшим. Поддерживая медперсонал больниц продовольствием, мы благодарим каждого причастного за самоотверженный труд и заботу о тех, кто столкнулся с инфекцией», - Евгений Дутов, директор макрорегиона «Центр» торговой сети «Пятёрочка».