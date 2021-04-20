55 минут назад
«Пятёрочка» поддержала медицинских работников Липецка
Торговая сеть продолжает оказывать поддержку сотрудникам медучреждений по всей стране. Более пяти тонн продуктов и гигиенических средств направлены в больницы Липецкой области.
«Пандемия коронавируса все ещё является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И медицинские работники продолжают каждый день оказывать всю необходимую помощь заболевшим. Поддерживая медперсонал больниц продовольствием, мы благодарим каждого причастного за самоотверженный труд и заботу о тех, кто столкнулся с инфекцией», - Евгений Дутов, директор макрорегиона «Центр» торговой сети «Пятёрочка».