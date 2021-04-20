Довыборы депутата Липецкого горсовета обойдутся бюджету в 2,4 миллиона рублей

Выборы по 35-му округу в прошлом году признали несостоявшимися.

На комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности начальник управления финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала об очередном изменении параметров городского бюджета.



За счет безвозмездный поступлений доходы муниципалитета вырастут на 816,9 млн рублей, по расходам - на 819,3 миллиона.



Львиная доля средств - 451,9 миллиона рублей - выделены на программу переселения горожан из ветхого и аварийного житья, строительство дорог в микрорайоне «Елецкий» и в районе Опытной станции, строительство детсада в микрорайоне «Европейский», еще 210 миллионов получат на увеличение фонда оплаты труда учителя школ, работники учреждений дополнительного образования.



На довыборы депутата горсовета по 35-му избирательному округу предусмотрено потратить 2,4 млн рублей (напомним, что одно кресло из 36 в горсовете пока вакантно - выборы депутат по 35-му округу в прошлом году облизбирком признал несостоявшимися по причине фактов подкупа избирателей).



Депутатов заинтересовало предложение мэрии выделить 18 млн рублей ремонт улицы 50 лет НЛМК. Зачем, если смета строительства давно утверждена и уже определен подрядчик? Возможно, эти деньги будут потрачены на строительство временных объездных путей?



- Нет. Это субсидия от области не на временные дороги, а на ремонт дорог по улице Депутатской, Фрунзе, Комсомольской, на которые увеличится нагрузка после перекрытия улицы 50 лет НЛМК, - сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.



Татьяна Григорова сообщила депутатам, что областная администрация отказалась субсидировать затраты муниципалитета на обновление контейнерных площадок для сбора бытового мусора. Депутат Борис Понаморев поинтересовался о том, что получит муниципалитет от регионального оператора по сбору, переработке и утилизации ТКО ЗАО «ЭкоПром-Липецк»? Ему напомнили, что продлившее договор концессии земельного участка на улице Юношеской до 31 декабря 2022 года предприятие будет ежемесячно платить мэрии за его использование 1 633 444 рубля. Миллион в городскую казну попадет живыми деньгами (с НДС), а 633 444 рубля региональный оператор будет отдавать администрации евроконтейнерами и бункерами-накопителями для сбора мусора по сложившимся рыночным ценам на эти товары.



В результате изменений доходы городского бюджета составят 13,2 млрд рублей, по расходам - 13,8 миллиарда с дефицитом на сумму в 632,4 миллиона рублей.