В России

32 минуты назад

Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов

88
#Болгария #дипломаты #персона нон грата

Россия в качестве ответной меры объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.

"20 апреля Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - сказано на сайте МИД РФ.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии", - отмечается в сообщении Министерства иностранных дел.

22 марта София объявила о высылке двух российских дипломатов. Посольство России назвало безосновательным данное решение, подчеркнув, что этот демарш "не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога", - передает RT.
88
#Болгария #дипломаты #персона нон грата

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В МИД РФ заявили о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта
#Египет #туризм #чартеры
В МИД РФ заявили о скором возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта

сегодня, 13:38

В России
В Нижегородской области после гибели ребенка при обрушении жилого дома задержаны подозреваемые
#обрушение дома #взрыв газа
В Нижегородской области после гибели ребенка при обрушении жилого дома задержаны подозреваемые

сегодня, 11:11

В России
Главными страхами россиян стали рост цен и протесты
#страхи #цены #протесты
Главными страхами россиян стали рост цен и протесты

сегодня, 10:18

В России
#истязания
Суд отправил под стражу пытавшего ребенка утюгом жителя Кемеровской области

вчера, 16:45

В России
#туризм
В Турции остается еще около 90 тыс. россиян

вчера, 16:43

В России
#цены
В отрасли сообщили о снижении оптовых цен на курицу

вчера, 16:41

В России