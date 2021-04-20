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32 минуты назад
Россия объявила персонами нон грата двух болгарских дипломатов
Россия в качестве ответной меры объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.
"20 апреля Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении "persona non grata" первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов", - сказано на сайте МИД РФ.
"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии", - отмечается в сообщении Министерства иностранных дел.
22 марта София объявила о высылке двух российских дипломатов. Посольство России назвало безосновательным данное решение, подчеркнув, что этот демарш "не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога", - передает RT.
"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двоих сотрудников Посольства России в Софии", - отмечается в сообщении Министерства иностранных дел.
22 марта София объявила о высылке двух российских дипломатов. Посольство России назвало безосновательным данное решение, подчеркнув, что этот демарш "не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога", - передает RT.