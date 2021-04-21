Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 21 апреля. Сегодня в Липецке ожидается дождливая погода. Автоинспекторы продолжат рейд по проверкам тонировки автомобилей. Добровольцев приглашают стать волонтерами вакцинации, а молодежь — примерить на себя амплуа чиновников. В среду в Липецке планируют открыть памятник пожарной каске. Вечером можно сходить на музыкальную читку или переждать дождь дома и напечь вкусных булочек.

Погода



В среду липчан ждет облачная погода с кратковременными дождями, днем будет от +9 до +11 градусов.



21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.



Дороги



В Липецке продолжается рейд: инспекторы ДПС будут выявлять автомобили, стекла которых затонированы сильнее положенного. За первые три месяца года в регионе зарегистрирована почти тысяча правонарушений, связанных с излишней тонировкой стекол, 26 человек были оштрафованы или арестованы.



ЛипецкЯндекс.Карты



Красота вокруг



Елена делится снимкам, сделанными на Матырском водохранилище.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Золотухина (@elena.79.96)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Мэрия изнутри



В администрации города Липецка 21 апреля будет проходить День молодежного самоуправления. Молодежь на один день выйдет на работу в департаменты и управления администрации города. Так молодежь познакомится со структурой органов местного самоуправления, узнает изнутри о работе властей.



Памятник каске



21 апреля на улице Ангарской планируют будет открыт первый в России памятник в виде фигуры пожарной каски 19 века. Высота памятника - 1,6 метра, а ширина 1,7 метра.



Волонтеры вакцинации



В Липецке идет набор волонтеров, которые будут рассказывать горожанам о важности вакцинации. Добровольцам предстоит в течение двух недель раздавать буклеты в «Быхановом саду», Нижнем парке, торговом центре и на садоводческих остановках. Справки по телефону 23-01-70.



Большая уборка



Весна — пора субботников. Горожане могут организовать их сами. С инициаторов — рабочие руки, с органов власти — инвентарь. Для организации субботника можно обратиться в территориальные управления округами. Их



Литературная гостиная



В 19:32 в культурном пространстве «Библиотека» начнется литературно-музыкальный вечер «Царь-Девица» (14+). Читает - Юлия Волокитина. Музыкально-шумовое сопровождение - Дарья Виноградова.







Загадываем желания



На 21-23 апреля приходится пик метеорного потока Лириды. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 18 «падающих звезд». Их скорость достигает 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд. Наблюдать метеорный поток лучше всего на рассвете.



Уютный вечер



На улице просто прекрасная погода. Погода, чтобы остаться сегодня вечером дома. Предлагаем вам чек-лист вечернего уютного досуга. Можно испечь булочки с корицей, начать читать интересную, согревающую душу, книгу или посмотреть фильм, после которого не останется ни нотки хандры.



В среду липчан ждет облачная погода с кратковременными дождями, днем будет от +9 до +11 градусов.21 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 6 градусов мороза.В Липецке продолжается рейд: инспекторы ДПС будут выявлять автомобили, стекла которых затонированы сильнее положенного. За первые три месяца года в регионе зарегистрирована почти тысяча правонарушений, связанных с излишней тонировкой стекол, 26 человек были оштрафованы или арестованы.Елена делится снимкам, сделанными на Матырском водохранилище.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В администрации города Липецка 21 апреля будет проходить День молодежного самоуправления. Молодежь на один день выйдет на работу в департаменты и управления администрации города. Так молодежь познакомится со структурой органов местного самоуправления, узнает изнутри о работе властей.21 апреля на улице Ангарской планируют будет открыт первый в России памятник в виде фигуры пожарной каски 19 века. Высота памятника - 1,6 метра, а ширина 1,7 метра.В Липецке идет набор волонтеров, которые будут рассказывать горожанам о важности вакцинации. Добровольцам предстоит в течение двух недель раздавать буклеты в «Быхановом саду», Нижнем парке, торговом центре и на садоводческих остановках. Справки по телефону 23-01-70.Весна — пора субботников. Горожане могут организовать их сами. С инициаторов — рабочие руки, с органов власти — инвентарь. Для организации субботника можно обратиться в территориальные управления округами. Их контакты здесь В 19:32 в культурном пространстве «Библиотека» начнется литературно-музыкальный вечер «Царь-Девица» (14+). Читает - Юлия Волокитина. Музыкально-шумовое сопровождение - Дарья Виноградова.На 21-23 апреля приходится пик метеорного потока Лириды. Ожидается, что за один час в ночном небе будут пролетать до 18 «падающих звезд». Их скорость достигает 48 километров в секунду. Яркие световые треки, которые оставит после себя каждый метеор, видны в течение нескольких секунд. Наблюдать метеорный поток лучше всего на рассвете.На улице просто прекрасная погода. Погода, чтобы остаться сегодня вечером дома. Предлагаем вам чек-лист вечернего уютного досуга. Можно испечь булочки с корицей, начать читать интересную, согревающую душу, книгу или посмотреть фильм, после которого не останется ни нотки хандры.