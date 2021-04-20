Общество

57 минут назад

Из кинотеатра сделают центр цифрового образования

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#образование #кино #тендер
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Из кинотеатра сделают центр цифрового образования

Здание реконструируют под «IT-куб».

Управление капитального строительства Ельца объявило электронный аукцион на изыскательские работы и разработку проекта реконструкции здании кинотеатра «Луч». Здание кинотеатра на улице Коммунаров хотят отдать под центр цифрового образования детей «IT-куб». За проект готовы заплатить до 3 050 000 рублей.

Проект переориентирования здания выполнят в рамках муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца». Общая площадь центра образования «IT-куб» превысит 1 200 квадратных метров. Центр будет поделен на шесть тематических блоков. Уже известно, что в Ельце планируют сделать шахматную гостиную, лекторий-коворкинг, зону рецепции, интерактивную научно-познавательную зону, серверную, кабинеты директора и завучей, кабинеты для методистов, лаборанта, администратора и пиарщика, подсобку. Подрядчику предстоит сделать эскизный проект здания внутри и снаружи с учетом брендбука от федерального оператора цифровых образовательных центров, а также разработать схемы организации работ и оценить их стоимость.

Победителя электронного аукциона планируют определить 29 апреля. Подрядчик должен подготовить проект к началу ноября 2021 года.

Напомним, кинотеатр «Луч» в Ельце закрыли в 2016 году.
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#образование #кино #тендер
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Комментарии (1)

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Варавва

50 минут назад
трутни кабинетные не на что не способны, только тендеры и аукционы устраивать) и то половина с косяками, зачем куча чинуш с розовыми как у поросят лицами, если вы по сути не можете ничего сами разработать?))) уверен еще и откат будет с проекта)) и контора карманная какая нить
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