Ремонт городской бани оказалось некому доверить

Заявки всех потенциальных подрядчиков отклонили.

Управление капитального строительства Ельца завершило торги на капитальный ремонт городской бани на улице 9 Декабря. За тендер на 35 млн рублей боролись три потенциальных подрядчика, в ходе торгов они снизили цену работ на 11%. Но ни один из участников торгов не получил подряд. Комиссия отклонила все три заявки от компаний из Липецка и Воронежа, так как они не соответствуют требованиям.



Из-за этого управление капитального строительства запустило новые аналогичные торги. Подведение итогов нового аукциона запланировано на 27 апреля. Стоимость контракта не изменилась — 35 млн рублей.



Здание бани было построено в 1985 году. Последний раз ремонт там делали в 2016 году. Проект капитального ремонта бани разработали в 2020 году. Напомним, в ходе капитального ремонта бани предусмотрено обновление не только внутренних помещений, но и внешнего облика здания. В ходе реконструкции будут обновлены системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, освещения, пожарной сигнализации, автоматического вентилирования, электропроводки, газоснабжения, а также произведён ремонт котельной и помещений.



За счёт того, что в котельной будет установлено новое оборудование, которое будет занимать меньше места, в бане появятся свободные помещения. Их будут использовать для организации новых дополнительных услуг — хамам и сауна.