Общество

сегодня, 12:17

Ремонт городской бани оказалось некому доверить

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#торги #аукцион
Ремонт городской бани оказалось некому доверить

Заявки всех потенциальных подрядчиков отклонили.

Управление капитального строительства Ельца завершило торги на капитальный ремонт городской бани на улице 9 Декабря. За тендер на 35 млн рублей боролись три потенциальных подрядчика, в ходе торгов они снизили цену работ на 11%. Но ни один из участников торгов не получил подряд. Комиссия отклонила все три заявки от компаний из Липецка и Воронежа, так как они не соответствуют требованиям.

Из-за этого управление капитального строительства запустило новые аналогичные торги. Подведение итогов нового аукциона запланировано на 27 апреля. Стоимость контракта не изменилась — 35 млн рублей.

Здание бани было построено в 1985 году. Последний раз ремонт там делали в 2016 году. Проект капитального ремонта бани разработали в 2020 году.  Напомним, в ходе капитального ремонта бани предусмотрено обновление не только внутренних помещений, но и внешнего облика здания. В ходе реконструкции будут обновлены системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, освещения, пожарной сигнализации, автоматического вентилирования, электропроводки, газоснабжения, а также произведён ремонт котельной и помещений.

За счёт того, что в котельной будет установлено новое оборудование, которое будет занимать меньше места, в бане появятся свободные помещения. Их будут использовать для организации новых дополнительных услуг — хамам и сауна.
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#торги #аукцион

Комментарии (6)

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Ну и ?

38 минут назад
как обычно , поэтому всё так , никак , так сяк ,от этого и страдаем , живем , опять страдаем и ждём , что ждём а жизнь идёт , так и живём , ждём и надеемся
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Гидромицентр.

48 минут назад
Армянам отдайте,они сделают так же как и асфальт на Ильича. Весь развалился,ездить невозможно. А Уваркину наказать за такое,вплоть до лешения свободы.
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Варавва

49 минут назад
ну видимо не предложили откатик))))))) трутни пора вам на крытку заезжать с таким подходом к работе) вам там до нее рукой подать
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Лиса

53 минуты назад
Сделайте как на тракторном общественные бани! Ну как же там здорово! Только очень далеко.
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Вован настоящий

сегодня, 12:31
Скоро * узбеки и таджики и все сделают
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;)

сегодня, 12:26
по ходу на счёт отката не договорились...
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