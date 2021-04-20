Общество

45 минут назад

На липецкие клумбы высадят больше многолетних цветов

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#цветы #«Зеленхоз»
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Количество однолетников в этом году решили сократить примерно на четверть.

В «Зеленхозе» вырастили бегонии, колеус, тагетес, целозию, петуньи, бальзамины, львиный зев. Это однолетние цветы. В этом году на городских клумбах их будет на четверть меньше, чем в прошлом.В мэрии  решили больше сажать многолетних цветов. Планируется высадить около 100 тысяч. Это лилейник, тысячелистник, ковыль, котовник.

Сажать многолетние цветы финансово выгоднее. И не каждый год их придется высаживать. Но цветут они по времени меньше, чем однолетние. Ожидается, что многолетние цветы появятся на Заводской площади, улице Фестивальной, Белана, у драмтеатра и памятника Петру Первому.

Помимо всем известных цветов в ботаническом саду «Зеленхоза» выращивают экзотические фрукты. Там уже зреют бананы, папайя и лимоны. Их на улицы не высаживают. Плоды съедают посетители и сотрудники предприятия.






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#цветы #«Зеленхоз»
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