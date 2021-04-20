Для ЕГЭ по информатике купят техники на 19 миллионов рублей

Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ пройдет в компьютерной форме.

ЕГЭ в 2021 году пройдет в 2 этапа - основной и дополнительный. Основной период начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. Основной этап пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный этап – с 12 по 17 июля.







Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два периода проведения экзаменов: основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября). Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут. С 17 мая по 21 мая девятиклассникам предстоит написать контрольные работы по одному учебному предмету.





Фото - deptno.lipetsk.ru

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в этом году выпускные экзамены будут сдавать 11 тысяч девятиклассников и более пяти тысяч одиннадцатиклассников.Подготовка к итоговым испытаниям в регионе идет полным ходом. В целях обеспечения объективности проведения единого государственного экзамена на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» будут функционировать федеральный (на 25 рабочих мест) и региональный (на 100 рабочих мест) ситуационно-информационные центры.Впервые в 2021 году ЕГЭ по информатике и ИКТ пройдет в компьютерной форме. 27 апреля юные липчане примут участие в тренировочном экзамене.- В настоящее время проводится закупка современной техники для экзамена по информатике. На эти цели выделено около 19 миллионов рублей. За 2 недели до итогового испытания выпускники должны быть ознакомлены с перечнем программного обеспечения для экзамена, - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.В этом году для проведения ГИА-11 в Липецкой области организовано 34 пункта проведения экзаменов на базе образовательных организаций, еще 9 ППЭ - на дому. Девятиклассники будут сдавать экзамены в 64 пунктах. При проведении экзаменационной кампании в Липецкой области будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора.В 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку.