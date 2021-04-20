Общество

12 минут назад

В Ельце нашли подозрительный йод

119
#медицина #проверка
В Ельце нашли подозрительный йод

Партию медикамента сняли с реализации. Продажу серии продукции приостановили.

Региональный «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» выявил на территории Липецкой области лекарство, которое не соответствует установленным требования. Как сообщает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, проверку центра не прошла партия йода.

Препарат был изготовлен в России. Спиртовой раствор йода поставила компания из Воронежа. Сомнительный йод нашли в сети аптек в Ельце. Препарат не прошел проверку по номинальному объему.

Территориальному органу Росздравнадзора по Липецкой области поручено обеспечить контроль за изъятием из обращения и уничтожением партии недоброкачественного лекарственного средства. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения также сообщает о приостановлении реализации иных партий серии подозрительного препарата.
119
#медицина #проверка

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