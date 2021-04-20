Общество
47 минут назад
Ельчан приглашают метать гранаты и носить ящики с патронами
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8 мая в городе пройдет военизированный кросс.
Елецкая лыжная база 8 мая примет у себя участников военизированного кросса «Победа», который приурочен к 76-ой годовощине Велмкой Победы. Как сообщает администрация Ельца, кросс войдет в зачет городской спартакиады трудящихся.
Соревнования начнутся в 11:00. Они проводятся в двух подгруппах: в первой подгруппе участвуют команды трудовых коллективов, во второй подгруппе участвуют команды всех желающих. Возраст участников от 18 лет и старше. Состав команды 4 человека (3 мужчины + 1 женщина).
Участникам нужно преодолеть дистанцию по пересечённой местности с препятствиями, с выполнением стрельбы из пневматической винтовки, метанием гранаты на точность, переноской ящика с патронами и другими заданиями. Протяженность трассы 1,5 км. Победитель определяется по наименьшему времени похождения дистанции всеми участниками команды с учетом штрафных баллов.
Предварительные заявки принимают до 5 мая 2021 года на электронную почту sportkomitet.adm@mail.ru.
Соревнования начнутся в 11:00. Они проводятся в двух подгруппах: в первой подгруппе участвуют команды трудовых коллективов, во второй подгруппе участвуют команды всех желающих. Возраст участников от 18 лет и старше. Состав команды 4 человека (3 мужчины + 1 женщина).
Участникам нужно преодолеть дистанцию по пересечённой местности с препятствиями, с выполнением стрельбы из пневматической винтовки, метанием гранаты на точность, переноской ящика с патронами и другими заданиями. Протяженность трассы 1,5 км. Победитель определяется по наименьшему времени похождения дистанции всеми участниками команды с учетом штрафных баллов.
Предварительные заявки принимают до 5 мая 2021 года на электронную почту sportkomitet.adm@mail.ru.
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Можно