Общество
сегодня, 09:35
Утечку на улице Гагарина ночью устранили
Фонтан образовался прямо на проезжей части.
Напомним, вчера в Липецке на дороге из-под асфальта неожиданно забил фонтан. Это произошло на проезжей части в районе домов №23 - №26 на улице Гагарина и очень удивило автомобилистов.
- Утечку устранили в два часа ночи, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК.
- Утечку устранили в два часа ночи, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК.
Липчанин
Генерал Юрий Бикасов
Гозис
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Рок Злой
Что-то быстро?
Артурчик