Общество

сегодня, 09:35

Утечку на улице Гагарина ночью устранили

7 541
#ЖКХ #ЛГЭК
1
Утечку на улице Гагарина ночью устранили

Фонтан образовался прямо на проезжей части.

Напомним, вчера в Липецке на дороге из-под асфальта неожиданно забил фонтан. Это произошло на проезжей части в районе домов №23 - №26 на улице Гагарина и очень удивило автомобилистов.

- Утечку устранили в два часа ночи, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК.
7 541
#ЖКХ #ЛГЭК
1

Комментарии (7)

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Липчанин

6 минут назад
Если бы о устранение коммунальных аварий добавить голос Левитана, то можно подумать война идёт. Каждый день в ходе упорных боев под личным контролем мэра и так далее
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Генерал Юрий Бикасов

22 минуты назад
Там теперь дыра , Грефа!
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Гозис

23 минуты назад
Город фонтанов и ошпаренных людей Это липиськ конченый город
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Наверное

23 минуты назад
Запустили Крота.
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Рок Злой

26 минут назад
А промоину под асфальтом?
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Что-то быстро?

41 минуту назад
Не вскрывая асфальт забили чёпик?
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Артурчик

43 минуты назад
И что, даже асфальт не ковыряли?
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