Возле парка «Быханов сад» построят 20-этажный дом

Разрешение на строительство высотки выдано еще в 2010 году.

В социальных сетях появились сообщения о строительстве высотного дома на улице Балмочных, рядом с ТЦ «Континент». В мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что застройка легальная, земля под высотку выкуплена еще в 2010 году.



- Земельный участок для строительства дома образован еще в 2010 году, он расположен в зоне многоэтажной жилой застройки и находится в собственности застройщика. Контроль над ходом работ осуществляет Инспекция государственного строительства Липецкой области. Проектом предусмотрено возведение 20-этажного жилого здания с подземной автостоянкой. Кроме того, территорию рядом с ЖК благоустроят – высадят зеленые насаждения, установят малые архитектурные формы, обустроят детскую площадку, - сообщили GOROD48 в департаменте архитектуры и градостроительства Липецка.



Выходит, что высотка появится там, где любое строительство сейчас липчане воспринимают в штыки. Но «оснований для отмены разрешения на строительство объекта, предусмотренных частью 21.4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, у департамента не имеется», сообщили в мэрии.