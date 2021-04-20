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Возле парка «Быханов сад» построят 20-этажный дом

11 699
#строительство #парк
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Возле парка «Быханов сад» построят 20-этажный дом

Разрешение на строительство высотки выдано еще в 2010 году.

В социальных сетях появились сообщения о строительстве высотного дома на улице Балмочных, рядом с ТЦ «Континент». В мэрии Липецка GOROD48 сообщили, что застройка легальная, земля под высотку выкуплена еще в 2010 году.

- Земельный участок для строительства дома образован еще в 2010 году, он расположен в зоне многоэтажной жилой застройки и находится в собственности застройщика. Контроль над ходом работ осуществляет Инспекция государственного строительства Липецкой области. Проектом предусмотрено возведение 20-этажного жилого здания с подземной автостоянкой. Кроме того, территорию рядом с ЖК благоустроят – высадят зеленые насаждения, установят малые архитектурные формы, обустроят детскую площадку, - сообщили GOROD48 в департаменте архитектуры и градостроительства Липецка.

Выходит, что высотка появится там, где любое строительство сейчас липчане воспринимают в штыки. Но «оснований для отмены разрешения на строительство объекта, предусмотренных частью 21.4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, у департамента не имеется», сообщили в мэрии.
11 699
#строительство #парк
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Комментарии (11)

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Копейки

25 минут назад
А потом будут искать причины., рядом мини - гостиницу скоро начнут строить .
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гость

26 минут назад
Липчанин, по проезжей части на 50 лет НЛМК начинай пешеходное движение ,всезнайка !
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ник

37 минут назад
Чтож, местный Мантхеттен будет, стремный на вид правда
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гавгав

44 минуты назад
Буханов Ад уже превратился в место выгула собачников всех высоток, собаки срут везде. Мамки относят пописять детей под елки. кранты
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Мизантроп

44 минуты назад
Алигархи вкладывают деньги, а жить там некому, сколько человейников стоят пустыми.
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Олег

47 минут назад
Молодцы! А что сорок этажей не бахнуть!
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Николай

49 минут назад
Зря посередине Быханова сада стройку не разрешили.
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А потом будут искать причины.

49 минут назад
Зато коммуникации дома будут присоединены к старым изношенным сетям. Там же были проблеммы со светом, трансформатор не справлялся с нагрузками. Да и по трубопроводом с канализацией всё отлично? Нагрузки прежде чем давать разрешения кто-то рассчитывает? Там же почти частный сектор, и трубы наверняка не соответствует требованиям диаметр маловат. Поставите насос частный сектор безоды будет сидеть.
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Липчанин

53 минуты назад
Скрытая реклама? Никому хаты в мухосранске не нужны по конскому ценнику? Или элита закончилась ?
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Евдокимов-электрод

55 минут назад
Слов нет. Стройте на пл.Ленина.
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