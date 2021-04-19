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18 минут назад
Песков подтвердил обсуждение президентами РФ и США попытку переворота в Белоруссии
Главы государств обсуждали покушение на Лукашенко в телефонном разговоре.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали в ходе телефонного разговора попытку государственного переворота в Белоруссии, - рассказал в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что глава российского государства в беседе с американским коллегой поднял вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на главу белорусского государства, но ответов не последовало.
Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, - передает РИА Новости.
Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.
А 18 апреля представитель госдепартамента заявил, что "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что глава российского государства в беседе с американским коллегой поднял вопрос о подготовке спецслужбами США покушения на главу белорусского государства, но ответов не последовало.
Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента республики, к этому причастны спецслужбы США. По словам главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, - передает РИА Новости.
Как сообщал Центр общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.
А 18 апреля представитель госдепартамента заявил, что "любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда".