Общество

47 минут назад

За три дня на дорогах области остановлены более 50 нетрезвых водителей

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#правила дорожного движения
За три дня на дорогах области остановлены более 50 нетрезвых водителей

В пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявляли пьяных водителей в усиленном режиме.

Как сообщает УГИБДД по региону, в пятницу ночью на кольце Трубного завода внимание автоинспекторов привлек мотоциклист. Остановив мужчину, полицейские усомнились в его трезвости. Мотоциклист согласился пройти освидетельствование на месте. В результате – 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили протокол об административном правонарушении, а мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

- Всего за три дня проведения профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали 55 водителей в состоянии опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, шесть из них совершили правонарушение повторно, за что грозит уже не административная, а уголовная ответственность, - рассказали в ГИБДД.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.

За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
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#правила дорожного движения

Комментарии (2)

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Горе от ума

13 минут назад
Своих архаровцев проверьте сначала на состояние опьянения
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водитель

18 минут назад
Не хочется ругаться, но вот результат дурацкого решения о сокращении сотрудников ГИБДД.Кто-то очень хорошо(скорее всего Минфин и некоторые руководители ГИБДД)поимели бабла, доказывая, что камеры на дорогах-дешевле сотрудников. Камеры будут вывлять автохамов и алкашей за рулем?! И за счет наших жизней и здоровья. Колокольцеву пора уже на грядки!
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