Общество
47 минут назад
За три дня на дорогах области остановлены более 50 нетрезвых водителей
В пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявляли пьяных водителей в усиленном режиме.
Как сообщает УГИБДД по региону, в пятницу ночью на кольце Трубного завода внимание автоинспекторов привлек мотоциклист. Остановив мужчину, полицейские усомнились в его трезвости. Мотоциклист согласился пройти освидетельствование на месте. В результате – 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили протокол об административном правонарушении, а мотоцикл отправили на специализированную стоянку.
- Всего за три дня проведения профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали 55 водителей в состоянии опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, шесть из них совершили правонарушение повторно, за что грозит уже не административная, а уголовная ответственность, - рассказали в ГИБДД.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.
За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
- Всего за три дня проведения профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали 55 водителей в состоянии опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, шесть из них совершили правонарушение повторно, за что грозит уже не административная, а уголовная ответственность, - рассказали в ГИБДД.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.
Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.
За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
Горе от ума
водитель