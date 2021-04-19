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В Ростовской области объявят траур по погибшим в ДТП подросткам

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#траур #ДТП

Общегородской траур в Новочеркасске, где накануне разбились пятеро подростков, объявят завтра.

Представитель администрации Новочеркасска Ростовской области, где накануне в ДТП погибли пятеро подростков, сообщил, что общегородской траур будет объявлен 20 апреля, - передает РИА Новости.

По его словам, общегородской траур будет объявлен на завтра постановлением главы администрации в связи с гибелью пятерых подростков. Чиновник добавил, что в этот день в городе будут отменены все развлекательные мероприятия, приспустят флаги.

Накануне рано утром в Новочеркасске Ростовской области в районе Машиностроительного переулка автомобиль Hyundai врезался в дерево. В машине находилось шестеро подростков 14-15 лет (две девочки и четыре мальчика), пятеро из них погибли, еще один попал в реанимацию. Накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В рамках расследования уголовного дела о ДТП по ч.5 ст. 264 УК РФ следствием назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и 6 судебно-медицинских экспертиз, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Ростовской области.

По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного ДТП будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
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#траур #ДТП

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