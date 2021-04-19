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В Ростовской области объявят траур по погибшим в ДТП подросткам
Общегородской траур в Новочеркасске, где накануне разбились пятеро подростков, объявят завтра.
Представитель администрации Новочеркасска Ростовской области, где накануне в ДТП погибли пятеро подростков, сообщил, что общегородской траур будет объявлен 20 апреля, - передает РИА Новости.
По его словам, общегородской траур будет объявлен на завтра постановлением главы администрации в связи с гибелью пятерых подростков. Чиновник добавил, что в этот день в городе будут отменены все развлекательные мероприятия, приспустят флаги.
Накануне рано утром в Новочеркасске Ростовской области в районе Машиностроительного переулка автомобиль Hyundai врезался в дерево. В машине находилось шестеро подростков 14-15 лет (две девочки и четыре мальчика), пятеро из них погибли, еще один попал в реанимацию. Накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В рамках расследования уголовного дела о ДТП по ч.5 ст. 264 УК РФ следствием назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и 6 судебно-медицинских экспертиз, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Ростовской области.
По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного ДТП будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
По его словам, общегородской траур будет объявлен на завтра постановлением главы администрации в связи с гибелью пятерых подростков. Чиновник добавил, что в этот день в городе будут отменены все развлекательные мероприятия, приспустят флаги.
Накануне рано утром в Новочеркасске Ростовской области в районе Машиностроительного переулка автомобиль Hyundai врезался в дерево. В машине находилось шестеро подростков 14-15 лет (две девочки и четыре мальчика), пятеро из них погибли, еще один попал в реанимацию. Накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В рамках расследования уголовного дела о ДТП по ч.5 ст. 264 УК РФ следствием назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и 6 судебно-медицинских экспертиз, - говорится в пресс-релизе СК РФ по Ростовской области.
По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина обстоятельства смертельного ДТП будут устанавливать следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.