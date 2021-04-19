Коронавирус

13 минут назад

За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтвержден 71 случай коронавирусной инфекции

Вылечились в регионе 87 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 71 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России  стопкоронавирус.рф. 19 апреля 2020 года за сутки выявили 20 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 29 106 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 979 человек, умерли — 611 человек (по данным регионального оперштаба на 18 апреля умерли 608 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 589 случаев коронавирусной инфекции, 346 человек умерли, 6 818 человек выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 710 690 случаев коронавирусной инфекции, 4 333 598 человек выздоровели, 105 928 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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