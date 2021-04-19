Кузнечный завод требует признать его банкротом

Предприятие не может расплатиться с долгами.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Липецкий кузнечный завод» с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). - Как указано в заявлении, общая сумма задолженности ООО «Липецкий кузнечный завод» перед кредиторами составляет 112,5 млн. рублей. В настоящее время должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов, - сообщает пресс-служба суда. Арбитражный суд определил принять заявление о признании ООО «Липецкий кузнечный завод» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению. Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 2 июня 2021 года.