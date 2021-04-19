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Доброе утро, Липецк!
В понедельник, 19 апреля, планируют закрыть на ремонт улицу Зегеля. Работодателей просят рассказать о кадровом голоде, а а авторов полезных проектов - забрать грант в 100 000 рублей. Продолжается запись в новую школу микрорайона "Европейский".
Сегодня в Липецке ожидается облачная погода с прояснениями, днем умеренные дожди, от +13 до +15 градусов.
День 19 апреля стал самым теплым в Липецке в 1995 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году – 5 градусов мороза.
Дороги и транспорт
Напоминаем, в Липецке прекращена работа маршрута №1Т. Эти автобусы отдали на обслуживание садоводческих маршрутов. После дачного сезона №1Т могут вернуть на улицы Липецка.
Сегодня подрядчик планирует закрыть на ремонт всю улицу Зегеля. На интерактивной карте будут видны первые заторы в этом районе.
Завтрак от блогера
Юлия из Липецка делится авторским рецептом фирменных сырников — отличным вариантом для красивого завтрака.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Кадровый голод
Представителей бизнеса, органов исполнительной власти, объединений работодателей, профсоюзов просят принять участие в опросе о кадровом голоде. На основе ответов обновят список наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий в различных отраслях и секторах экономики . По завершению опроса участникам будет направлено приглашение на бесплатный вебинар по тематике востребованных на рынке туда профессий и современных квалификационных требований к работникам, который состоится 30 апреля.
Запись в школу
В департаменте образования администрации Липецка продолжается прием заявлений на зачисление в школу, которая строится в микрорайоне «Европейский». На место за партой могут претендовать те дети, которые прописаны в домах на улицах Минской, Свиридова, Стаханова и Кривенкова. Предварительная запись учащихся 1-10 классов на обучение в 2021-2022 учебном году идет по телефону 26-10-34 (ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 11.00).
Много или мало
19 апреля заканчивается срок, в течение которого сторона обвинения должна дать возражения апелляционную жалобу по приговору для Юлии Брунцевой. 38-летнюю Юлию Брунцеву суд признал виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Судья приговорила женщину к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Брунцева просит смягчить наказание — уменьшить срок и перевести его отбывание в колонию-поселение, а семья Костиных — наоборот, ужесточить его по максимуму.
100 000 рублей за проект
С 19 апреля начинается прием заявлений на субсидии для реализации проектов в сфере молодежной политики Максимальный размер гранта - 100 тысяч рублей. Средства предоставляются по результатам отбора проектов конкурсной комиссией. Период их реализации с 1 марта по 15 ноября 2021 года. Заявку на участие в конкурсе необходимо подать лично до 19 мая (г. Липецк, ул. Скороходова, д. 4, каб. 13). Справки по телефону 239-646.
Дорогие мои «Жигули»
19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в Советском Союзе «копейкой». ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли.
За все время производства (с 1970 по 1984 годы) автозавод дал жизнь более 2,5 миллионам «копеек». А сама «копейка» стала легендой: ни до, ни после нее советские автопроизводители так и не смогли создать таких долговечных автомобилей. «Копейка» стала и героиней кинолент. За рулем этого автомобиля сидели и Евгений Леонов, и Анджелина Джоли.