В России

54 минуты назад

Полиция нашла подростков, сжигавших кресты на кладбище

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Сотрудники полиции установили личности подростков, которые устроили костер на кладбище поселка Даровского в Кировской области

Сотрудники полиции установили личности подростков, которые устроили костер на кладбище поселка Даровского, сообщает vgorodekirove.ru

По данным УМВД России по Кировской области, вандалами оказались двое местных жителей, подросткам еще нет 16 лет. Противоправные действия они совершили еще в марте - подожгли деревянный крест, а затем сожгли венок на одной из могил.

В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к ответственности, - добавили в ведомстве.
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