54 минуты назад
Полиция нашла подростков, сжигавших кресты на кладбище
Сотрудники полиции установили личности подростков, которые устроили костер на кладбище поселка Даровского в Кировской области
По данным УМВД России по Кировской области, вандалами оказались двое местных жителей, подросткам еще нет 16 лет. Противоправные действия они совершили еще в марте - подожгли деревянный крест, а затем сожгли венок на одной из могил.
В настоящее время решается вопрос о привлечении подростков к ответственности, - добавили в ведомстве.