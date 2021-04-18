Киркоров признался в затяжном конфликте с Пугачевой

Народный артист Филипп Киркоров подтвердил давние слухи о том, что между ним и бывшей супругой Аллой Пугачевой пробежала черная кошка. Уже не первый год светские СМИ обсуждают подробности взаимоотношений экс-возлюбленных и гадают о причинах возможной размолвки.





"Это вопрос не ко мне", - "А почему вы уходите от вопроса?" - "А по кочану. Много будешь знать – скоро состаришься".



Киркорова спросили об одной из версий ссоры: якобы несколько лет назад Пугачева не поздравила его с днем рождения, и он обиделся, а потом одно за другое... Артист намекнул, что дело не в этом.



Прежде возникали различные предположения о причинах размолвки между поп-звездами. Была даже одна политическая: якобы экс-супруги разошлись во взглядах касательно российской оппозиции.

В эфире программы "Ты не поверишь!" Киркоров фактически подтвердил, что его отношения с Пугачевой находятся не на самом высоком уровне. Так, Примадонна не позвала его на свой день рождения, хотя и собрала в подмосковной деревне Грязь весь цвет отечественного шоубиза. На вопрос журналистов, что же случилось, он попытался отшутиться, сообщает www.mk.ru "Это вопрос не ко мне", - "А почему вы уходите от вопроса?" - "А по кочану. Много будешь знать – скоро состаришься".Киркорова спросили об одной из версий ссоры: якобы несколько лет назад Пугачева не поздравила его с днем рождения, и он обиделся, а потом одно за другое... Артист намекнул, что дело не в этом.Прежде возникали различные предположения о причинах размолвки между поп-звездами. Была даже одна политическая: якобы экс-супруги разошлись во взглядах касательно российской оппозиции.