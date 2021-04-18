57 минут назад
Киркоров признался в затяжном конфликте с Пугачевой
Народный артист Филипп Киркоров подтвердил давние слухи о том, что между ним и бывшей супругой Аллой Пугачевой пробежала черная кошка. Уже не первый год светские СМИ обсуждают подробности взаимоотношений экс-возлюбленных и гадают о причинах возможной размолвки.
"Это вопрос не ко мне", - "А почему вы уходите от вопроса?" - "А по кочану. Много будешь знать – скоро состаришься".
Киркорова спросили об одной из версий ссоры: якобы несколько лет назад Пугачева не поздравила его с днем рождения, и он обиделся, а потом одно за другое... Артист намекнул, что дело не в этом.
Прежде возникали различные предположения о причинах размолвки между поп-звездами. Была даже одна политическая: якобы экс-супруги разошлись во взглядах касательно российской оппозиции.