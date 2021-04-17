Общество

27 минут назад

В районе Силикатных озёр появился «Сад памяти»

150
#День Победы #лес
2
В районе Силикатных озёр появился «Сад памяти»

Липецк присоединился к международной акции «Сад памяти».

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, акция «Сад памяти» посвящённа в этом году трагической дате – 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Накануне 100 учащихся и преподавателей липецких школ высадили 9 000 маленьких ёлочек на площади 2 гектара в районе Силикатных озёр. Каждому участнику акции раздали на память значки и кепки.

Во всех районах региона эта акция «Сад Памяти» проходит второй год подряд. Её цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

15 апреля акция прошла в Добровском районе: там было высажено около 2,5 тысячи сосен в лесу у Большого Хомутца. Ранее в Задонском районе посадили 20 000 сеянцев сосны нам площади 5 гектаров.

Фото пресс-службы управления лесного хозяйства Липецкой области
150
#День Победы #лес
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В понедельник на нескольких улицах Липецка не будет света и воды
#ЖКХ
2
В понедельник на нескольких улицах Липецка не будет света и воды

сегодня, 18:00

Общество
«А ходить по воздуху?»
#ремонт #дорога #благоустройство
15
«А ходить по воздуху?»

сегодня, 17:56

Общество
Управляющую компанию наказали за рекламу на оборотной стороне квитанции
#УФАС
3
Управляющую компанию наказали за рекламу на оборотной стороне квитанции

сегодня, 16:07

Общество
В Липецке начались репетиции парада Победы
#День Победы
11
В Липецке начались репетиции парада Победы

сегодня, 15:55

Общество
Жильцы дома на улице Гагарина собирают в сети подписи за расселение
#ЖКХ #аварийное жильё
11
Жильцы дома на улице Гагарина собирают в сети подписи за расселение

сегодня, 15:13

Общество
В центре Липецка появилось ещё одно «озеро» с утками
#утки #дичь
18
В центре Липецка появилось ещё одно «озеро» с утками

сегодня, 14:00

Общество