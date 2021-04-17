В районе Силикатных озёр появился «Сад памяти»

Липецк присоединился к международной акции «Сад памяти».

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, акция «Сад памяти» посвящённа в этом году трагической дате – 80-летию начала Великой Отечественной войны.



Накануне 100 учащихся и преподавателей липецких школ высадили 9 000 маленьких ёлочек на площади 2 гектара в районе Силикатных озёр. Каждому участнику акции раздали на память значки и кепки.



Во всех районах региона эта акция «Сад Памяти» проходит второй год подряд. Её цель - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.



15 апреля акция прошла в Добровском районе: там было высажено около 2,5 тысячи сосен в лесу у Большого Хомутца. Ранее в Задонском районе посадили 20 000 сеянцев сосны нам площади 5 гектаров.



Фото пресс-службы управления лесного хозяйства Липецкой области