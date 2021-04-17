Размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги запрещено, если это только не социальная реклама и справочные сведения.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, липецкую управляющую компанию наказали за рекламу на оборотной стороне квитанции.



- Информацию, размещенную на оборотной стороне квитанции на оплату услуг ЖКХ, признали ненадлежащей рекламой, распространителем которой являлась управляющая компания, - отметили в пресс-службе. - В соответствии с частью 10.3 статьи 5 ФЗ «О рекламе» не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Положения настоящей части не распространяются на социальную рекламу и справочно-информационные сведения. Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями рекламного законодательства влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством России. Антимонопольный орган признал УК виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде предупреждения, поскольку Управляющая компания является микропредприятием.



