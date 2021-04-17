Происшествия

сегодня, 12:32

В Данкове мужчина пырнул ножом в живот своего знакомого

1 358
#ножевое ранение
В Данкове мужчина пырнул ножом в живот своего знакомого

Нападавшего задержали в лесополосе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью в Данкове в дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 47-летний житель города Данкова получил ранение, похожее на ножевое.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по горячим следам подозреваемый был задержан в лесополосе, прилегающей к соседнему населенном пункту и доставлен в межрайонный отдел полиции.

- По версии следствия, 51-летний местный житель причинил своему знакомому проникающее ранение в живот в ходе внезапно возникшей ссоры, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Задержанный полностью признал свою вину.

СО МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
1 358
#ножевое ранение

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

100 грамм

48 минут назад
Ну не убил же... Подумаешь , пырнул... Фигня ! Отпустить., понять и простить...
ответить

Еще в рубрике

Хулигана с Липовской оштрафовали
#хулиганство
22
Хулигана с Липовской оштрафовали

сегодня, 10:37

Происшествия
Полиция проводит проверку по факту пожара на улице Белянского
#пожар
2
Полиция проводит проверку по факту пожара на улице Белянского

сегодня, 10:18

Происшествия
В Липецке сгорели четыре автомобиля
#пожар
13
В Липецке сгорели четыре автомобиля

сегодня, 08:50

Происшествия
В Липецке три наряда полицейских усмиряли одного дебошира
69
В Липецке три наряда полицейских усмиряли одного дебошира

сегодня, 08:25

Происшествия
В Липецке у пассажира «БМВ» нашли два грецких ореха с наркотиками
#наркотики
6
В Липецке у пассажира «БМВ» нашли два грецких ореха с наркотиками

сегодня, 08:15

Происшествия
В Добринке сгорел дом
#пожар
В Добринке сгорел дом

сегодня, 08:02

Происшествия