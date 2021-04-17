В Данкове мужчина пырнул ножом в живот своего знакомого

Нападавшего задержали в лесополосе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью в Данкове в дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 47-летний житель города Данкова получил ранение, похожее на ножевое.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, по горячим следам подозреваемый был задержан в лесополосе, прилегающей к соседнему населенном пункту и доставлен в межрайонный отдел полиции.



- По версии следствия, 51-летний местный житель причинил своему знакомому проникающее ранение в живот в ходе внезапно возникшей ссоры, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Задержанный полностью признал свою вину.



СО МО МВД России «Данковский» возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с применением предмета, используемых в качестве оружия». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.