Коронавирус

53 минуты назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли четыре человека

4 436
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли четыре человека

А всего с начала пандемии умерли 599 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 74 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека, 93 человека выздоровели. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 962 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 25 713 человек, умерли — 599 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 9 321 случай коронавирусной инфекции, 398 человек умерли, 8 832 человека выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 693 469 случаев коронавирусной инфекции, 4 319 389 человек выздоровели, 105 193 человека от COVID-19 умерли.
4 436
#коронавирус

Комментарии (4)

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Люда

2 минуты назад
Везут отпускники, которым в Турцию надо, хоть убейте.
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Безмасочник

18 минут назад
Третья волна на пороге. И в Москве она, как кажется, уже начинается.
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Да уж

39 минут назад
боже ! кто ещё умирает ?! а как же прививка!? она что , не помогает , что ли !?!
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Чет много

46 минут назад
прививку делайте
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