За сутки в Липецкой области от COVID-19 умерли четыре человека

А всего с начала пандемии умерли 599 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 74 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека, 93 человека выздоровели. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.



С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 962 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 25 713 человек, умерли — 599 человек.



За минувшие сутки в России подтверждены 9 321 случай коронавирусной инфекции, 398 человек умерли, 8 832 человека выздоровели.



С начала пандемии в России выявлены 4 693 469 случаев коронавирусной инфекции, 4 319 389 человек выздоровели, 105 193 человека от COVID-19 умерли.