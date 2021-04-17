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23 минуты назад

В Ростовской области арестовали банду рабовладельцев

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В Ростовской области арестовали банду рабовладельцев

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Ростовской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «похищение человека» и «использование рабского труда», сообщает следственный комитет по Ростовской области.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. Четверо мужчин 23, 24, 29 и 48 лет в составе преступной группы с июня 2018 года по август 2019-го подыскивали в Ростове-на-Дону бездомных. Затем, обещая людям трудоустройство, отбирали у них документы и отвозили в частный дом в Батайске Ростовской области.


Сообщается, что некоторых потерпевших злоумышленники похитили, угрожая оружием. Подозреваемые незаконно удерживали 20 человек, содержа их в ненадлежащих условиях.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ростовский областной суд, пишет rostoday.com

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