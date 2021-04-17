В Добринке сгорел дом

Дом сгорел полностью.

Сегодня ночью на улице Карла Маркса в посёлке Добринка произошёл пожар в бесхозном доме размером 15 на 4 метра.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате пожара повреждены сгораемые конструкции дома по всей площади.Пожар тушили три отделения пожарной охраны и два члена добровольной пожарной дружины. Пострадавших нет. Удалось предотвратить распространение пламени на соседние здания - спасти три гаража и два автомобиля.