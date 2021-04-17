Происшествия

54 минуты назад

В Добринке сгорел дом

276
#пожар
В Добринке сгорел дом

Дом сгорел полностью.

3C016CD4-69B7-4948-9B5E-F5C6A314CA9E.jpegСегодня ночью на улице Карла Маркса в посёлке Добринка произошёл пожар в бесхозном доме размером 15 на 4 метра.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате пожара повреждены сгораемые конструкции дома по всей площади.

Пожар тушили три отделения пожарной охраны и два члена добровольной пожарной дружины. Пострадавших нет. Удалось предотвратить распространение пламени на соседние здания - спасти три гаража и два автомобиля.

Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
276
#пожар

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