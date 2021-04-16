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38 минут назад
МВД требует от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов до 15 июня
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МВД России требует от стран СНГ до 15 июня забрать всех своих нелегальных мигрантов, которых уже более миллиона.
Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ заявил, что страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ, - передает "Интерфакс".
"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - сообщил Горовой.
"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил Горовой.
Он рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств".
Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня на территории России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана, итого - более 1 млн человек, - передает РИА Новости.
Из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. В середине декабря глава государства Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.
"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - сообщил Горовой.
"Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил Горовой.
Он рекомендовал заняться этой проблемой с помощью СМИ и "блогеров местных государств".
Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня на территории России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдавии, 49 тысяч — из Казахстана, итого - более 1 млн человек, - передает РИА Новости.
Из-за пандемии часть мигрантов успела уехать из России, но не смогла вернуться из-за закрытия границ, а часть осталась без возможности уехать домой. В середине декабря глава государства Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов, сроки учета и другие меры по урегулированию их правового положения в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.
83