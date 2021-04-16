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сегодня, 13:09

В Сеть утекли данные сторонников Навального

98
#Навальный #ФБК #хакеры

Злоумышленники получили доступ к базе данных электронных почт сайта "Свободу Навальному!", созданного в рамках кампании в поддержку оппозиционера.

База данных электронных адресов сторонников Алексея Навального, собранная на сайте "Свободу Навальному", появилась в интернете, - написал в своем Телеграм директор основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Иван Жданов.

По его словам, база подлинная и "соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков". "Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать. Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам", — сообщил Жданов.

Для рассылки по электронным почтам мы используем сторонние сервисы, поскольку при работе с большим количеством электронных почт невозможно избежать использование сторонних сервисов. В данном случае мы используем сервис рассылки mailgun.com, - пояснил Жданов.

Это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имён или каких-либо уточняющих данных. Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам. Сейчас мы проводим расследование и запрашиваем информацию у Mailgun о работе с базой, - прокомментировал директор ФБК, признанного иностранным агентом.

Команда Навального сейчас проводит расследование, как база оказалась в открытом доступе.

По словам Жданова, кроме адресов электронной почты в базе больше не было никакой информации. "Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники, — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", — заверил он и принес свои извинения "за доставленные неприятности".
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#Навальный #ФБК #хакеры

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