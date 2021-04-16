Происшествия

сегодня, 12:59

Ставили на колени и стучали дубинкой по голове: в Липецке осудили полицейских-вымогателей

12 1690
#вымогательство
3
Ставили на колени и стучали дубинкой по голове: в Липецке осудили полицейских-вымогателей

Они угрожали подбросить наркотики.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор бывшим сотрудникам ГИБДД и наркоконтроля, которые признаны виновными в вымогательстве. Всего по громкому делу проходили три человека: бывший сотрудник ГИБДД, бывший сотрудник наркоконтроля и их гражданский подельник. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оба полицейских были уволены из органов про отрицательным мотивам по результатам служебной проверки, а их непосредственные руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ночь с 25 на 26 июня 2019 года в районе посёлка Тракторостроителей трое мужчин на «Рендж Ровере», в числе которых были двое полицейских, увидели остановившийся неподалёку от лесополосы автомобиль «Митсубиси Лансер» с тремя липчанами. Они подошли к двоим под видом Госнаркоконтроля, а потом начали угрожать, что подбросят им психотропные и наркотические вещества, за что их привлекут к уголовной ответственности. Один из полицейских продемонстрировал своё служебное удостоверение, хотя не был при исполнении. Предложив откупиться от угрозы, липчанам показали наручники. В результате напуганные передали вымогателям телефон «Самсунг» и паспорт как гарантию того, что в скором времени привезут 15 000 рублей. 26 июня деньги были переданы, но не напрямую, а через липчанку, которая ничего не знала об этом происшествии.

В ночь до 23 до 24 сентября 2019 года эта ситуация повторилась. Но сорванный «куш» был уже больше. Теперь остановили автомобиль «Форд Фокус» с двумя мужчинами. При этом в процессе вымогательства одного из пострадавших поставили на колени с требованием «Молись!» и постукивали ему по голове резиновой дубинкой. В результате мужчина передал злоумышленникам 105 тысяч рублей, которые члены преступной группы разделили на троих, по 35 тысяч рублей.

По фактам вымогательства по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ одного из подсудимых приговорили к условной мере наказания в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей , двух других – к наказанию в виде 4 и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно и последующим ограничением свободы на срок 1 год.
12 1690
#вымогательство
3

Комментарии (12)

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Житель Липецка

2 минуты назад
Одно слово полицай.
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Позор системе судебной

39 минут назад
Правда, в 90 были бандиты , а сейчас бандиты те кто при погонах и творят беспредел по хлеще чем в 90е и покрывают их прокуратура и судебная инстанция
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Правда

43 минуты назад
Говорили в 90х было плохо,но сейчас наступают ещё более плохие времена- простых граждан грабят теперь,а не комерсантов
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Это вы зря

43 минуты назад
Юрист, да как сказать правосудия добьемся и оборотни понесут наказание за все деяния , всему свое время , а оборотни в погонах должны нести наказание за беспредел , и те кто их покрывает тоже (
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Юрист

47 минут назад
Позор системе судебной, мужик, зря ты в редакцию поперся и видео с тобой теперь все увидели. Ты вообщем то молодец, уважуха тебе. Но светиться на видео это не вариант. Правосудия врят ли тут добьешься... печально однако..
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Пора уже Бастрыкина на Липецк

51 минуту назад
Наркотики накидать так это все по части наших липецких оперов , это система их , и все они повязаны опера , следаки , прокуратура у них рука руку . Их самих надо через одного на нары за превышение полномочий за сфабриковывание уголовных дел , от безнаказанности они страх потеряли , идут по человеческим жизням , за погоны готовы на все
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Sen1987

51 минуту назад
А почему в доход государства, а не морального вреда?
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Странно как то

54 минуты назад
Если все написанное - это правда, то это дикость.......вымогать на пустом месте.....
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Вывод

58 минут назад
Вот кого осудили к условной мере и сдал их.
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Позор системе судебной

сегодня, 13:31
Неужели хоть кого то осудили , неужели система пошла против своих , ну когда же ещё доберётесь до одних оборотней в погонах , когда справедливость восторжествует и за все сфабрикованные дела они так же понесут наказание , неужели Фемида правосудия пошла против систему ими же созданную
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