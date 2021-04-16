Ставили на колени и стучали дубинкой по голове: в Липецке осудили полицейских-вымогателей

Они угрожали подбросить наркотики.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор бывшим сотрудникам ГИБДД и наркоконтроля, которые признаны виновными в вымогательстве. Всего по громкому делу проходили три человека: бывший сотрудник ГИБДД, бывший сотрудник наркоконтроля и их гражданский подельник. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оба полицейских были уволены из органов про отрицательным мотивам по результатам служебной проверки, а их непосредственные руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ночь с 25 на 26 июня 2019 года в районе посёлка Тракторостроителей трое мужчин на «Рендж Ровере», в числе которых были двое полицейских, увидели остановившийся неподалёку от лесополосы автомобиль «Митсубиси Лансер» с тремя липчанами. Они подошли к двоим под видом Госнаркоконтроля, а потом начали угрожать, что подбросят им психотропные и наркотические вещества, за что их привлекут к уголовной ответственности. Один из полицейских продемонстрировал своё служебное удостоверение, хотя не был при исполнении. Предложив откупиться от угрозы, липчанам показали наручники. В результате напуганные передали вымогателям телефон «Самсунг» и паспорт как гарантию того, что в скором времени привезут 15 000 рублей. 26 июня деньги были переданы, но не напрямую, а через липчанку, которая ничего не знала об этом происшествии.



В ночь до 23 до 24 сентября 2019 года эта ситуация повторилась. Но сорванный «куш» был уже больше. Теперь остановили автомобиль «Форд Фокус» с двумя мужчинами. При этом в процессе вымогательства одного из пострадавших поставили на колени с требованием «Молись!» и постукивали ему по голове резиновой дубинкой. В результате мужчина передал злоумышленникам 105 тысяч рублей, которые члены преступной группы разделили на троих, по 35 тысяч рублей.



По фактам вымогательства по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ одного из подсудимых приговорили к условной мере наказания в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штрафом в доход государства в размере 100 тысяч рублей , двух других – к наказанию в виде 4 и 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 100 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно и последующим ограничением свободы на срок 1 год.