В России

43 минуты назад

Голикова допускает скорое снятие ограничений по коронавирусу

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#коронавирус #ограничения #Голикова #прививка

Более 8 млн россиян привились от коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания коллегии министерства здравоохранения страны призвала губернаторов регионов весьма аккуратно снимать меры по коронавирусу в стране, - передает РИА Новости.

"Уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры. Помните, что в мае прошлого года президент страны принял указ, отдав полномочия субъектам РФ для того, чтобы поэтапно, исходя из ситуации, которая развивается в отдельно взятом регионе страны, принимать решение о послаблениях", - сказала Голикова на итоговой коллегии Минздрава РФ.

По ее словам, ограничения из-за коронавируса в России могут быть сняты в ближайшее время благодаря наращиванию объемов вакцинации.

Она отметила, что количество привившихся от коронавируса россиян превысило 8 млн человек. По словам вице-премьера, вакцинация стала "чрезвычайно важной, нужной и в правильное время".

"Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", - заявила Голикова.

Однако она добавила, что угроза COVID-19 не отступила до конца, и важно не потерять "то, чего с таким трудом достигли".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 1 млн жителей столицы сделали прививку от коронавируса первым компонентом, из них 820 тысяч полностью прошли процедуру вакцинации.

По состоянию на 15 апреля на территории России выявлено 4 675 153 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

С 18 января в России по поручению главы государства началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент преимущественно используется вакцина "Спутник V", на прошлой неделе в регионы поступил препарат "ЭпиВакКорона", к подключению к вакцинации готовится вакцина, разработанная в центре им. Чумакова - "КовиВак", - передает "Интерфакс".
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#коронавирус #ограничения #Голикова #прививка

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