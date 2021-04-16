Общество

7 минут назад

В Грязях проведут велопробег памяти Героя России Ивана Флерова

39
#велопробег #Иван Флёров
В Грязях проведут велопробег памяти Героя России Ивана Флерова

Велопробег приурочен ко дню рождения героя.

23 апреля в Грязях пройдёт традиционный велопробег по маршруту «Грязи — Двуречки», посвященный памяти Героя России Ивана Флерова.

Как сообщает отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Грязинского района, велосипедисты стартуют в 9.00 на Красной Площади города Грязи.

К участию в велопробеге приглашаются жители Грязинского района, а также Липецкой области не моложе 14 лет, имеющие медицинскую справку или коллективную заявку с допуском врача, необходимую техническую и физическую подготовку для преодоления расстояния 30 или 60 километров.

Иван Андреевич Флёров родился 24 апреля 1905 года в селе Двуречки Грязинского района. Командовал на Западном фронте первой отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии из установок БМ-13 («Катюша»). Расчётная артиллерийская единица капитана Флёрова показала советскому командованию перспективность данного вида вооружения. Именно благодаря успехам Флёрова «Катюши» стали столь почитаемы в пехоте.

7 октября 1941 года капитан Флёров, находясь в окружении, погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1963 года Иван Андреевич Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1995 году удостоен звания Героя России (посмертно).
39
#велопробег #Иван Флёров

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Под Ельцом построят школьный корпус
#школа #тендер #строительство
Под Ельцом построят школьный корпус

22 минуты назад

Общество
Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену
#торговля #хлеб
2
Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену

36 минут назад

Общество
С безбарьерной средой в Липецке пока проблемы
#торговля #безбарьерная среда
6
С безбарьерной средой в Липецке пока проблемы

58 минут назад

Общество
«Магнит» оштрафовали за просрочку на 300`000 рублей
#торговля #магазин #штраф
3
«Магнит» оштрафовали за просрочку на 300`000 рублей

сегодня, 10:27

Общество
113 липецких компаний смогут нанимать гастарбайтеров
#работа #найм
5
113 липецких компаний смогут нанимать гастарбайтеров

сегодня, 10:24

Общество
Липчане стали в шесть раз чаще платить за проезд банковскими картами
#транспорт #проезд #оплата
5
Липчане стали в шесть раз чаще платить за проезд банковскими картами

сегодня, 10:07

Общество