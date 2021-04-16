В Грязях проведут велопробег памяти Героя России Ивана Флерова

Велопробег приурочен ко дню рождения героя.

К участию в велопробеге приглашаются жители Грязинского района, а также Липецкой области не моложе 14 лет, имеющие медицинскую справку или коллективную заявку с допуском врача, необходимую техническую и физическую подготовку для преодоления расстояния 30 или 60 километров.







Иван Андреевич Флёров родился 24 апреля 1905 года в селе Двуречки Грязинского района. Командовал на Западном фронте первой отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии из установок БМ-13 («Катюша»). Расчётная артиллерийская единица капитана Флёрова показала советскому командованию перспективность данного вида вооружения. Именно благодаря успехам Флёрова «Катюши» стали столь почитаемы в пехоте.







7 октября 1941 года капитан Флёров, находясь в окружении, погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1963 года Иван Андреевич Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В 1995 году удостоен звания Героя России (посмертно).



23 апреля в Грязях пройдёт традиционный велопробег по маршруту «Грязи — Двуречки», посвященный памяти Героя России Ивана Флерова.Как сообщает отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Грязинского района, велосипедисты стартуют в 9.00 на Красной Площади города Грязи.