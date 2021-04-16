Коронавирус

17 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 74 случая коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 74 случая коронавирусной инфекции

Вылечились в регионе 90 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 74 случая инфицирования коронавирусом, умер от COVID-19 один человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. Для сравнения, 16 апреля 2020 года за сутки выявили 11 случаев COVID-19.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 890 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 25 620 человек, умерли — 595 человек (по данным регионального оперштаба на 15 апреля умерли 592 человека).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 995 случаев коронавирусной инфекции, 397 человек умерли, 9 109 человек выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 684 148 случаев коронавирусной инфекции, 4 310 557 человек выздоровели, 104 795 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

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