Под Ельцом построят школьный корпус

Стройка намечается в поселке Газопровод.

Администрация школы поселка Ключ Жизни начала поиск подрядчика на строительство нового корпуса учреждения образования. На эти цели готовы потратить до 160 657 780 рублей из консолидированного бюджета страны, области и района.



Новый корпус хотят построить на улице Советской в поселке Газопровод. Подрядчик должен приступить к работам после подписания контракта и сдать объект до 30 ноября 2021 года. Планируется, что подготовка площадки по строительство будет завершена к лету. В июне подрядчик плотно займется строительством самого здания и прокладкой коммуникаций. На возведение коробки здания и его чистовую отделку дается 100 дней.



Корпус будет «Г»-образной формы, переменной этажности — от одного до трех. На первом этаже расположат кабинеты русского языка, математики, иностранных языков, пост охраны, кабинеты для учеников первых и вторых классов, гардероб, медпункт, кладовые, туалеты, мастерскую и сделают рекреационную зону. На втором этаже будут кабинет математики, классы на 25 учеников, учительская, библиотеки с читальными залами и зоны отдыха. Третий этаж отдают под класс домоводства, кабинеты географии, биологии, методический кабинет, актовый зал на 320 мест, эстраду, класс информатики. В одноэтажной части здания будут тренерская. Душевая, раздевалки, гимнастический зал и кабинет музыки. В подвале оборудуют тир.



Определить подрядчика на строительство школьного корпуса планируют 24 апреля.