Общество

58 минут назад

С безбарьерной средой в Липецке пока проблемы

6 354
#торговля #безбарьерная среда
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С безбарьерной средой в Липецке пока проблемы

Вчера проверили 5 предприятий, во всех выявили нарушения.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в центре Липецка на доступность для маломобильных граждан было обследовано 5 объектов потребительского рынка: магазин, два торговых центра, ресторан и рынок. В качестве экспертов по оценке доступности и удобства безбарьерной среды выступили представитель общественной организации инвалидов-колясочников Любовь Дроздова и танцор народного инклюзивного театра танца «Параллели» Екатерина Зверева.

В результате в каждом обследованном предприятии торговли и общественного питания выявлены нарушения, связанные с организацией безбарьерной среды, а два торговых дома полностью недоступны для людей с ограниченными возможностями.

- Вся информация о выявленных нарушениях направлена руководителям хозяйствующих субъектов для устранения их в кратчайшие сроки, - отметили в управлении потребрынка.

Фото - liptorg-cp.ru
6 354
#торговля #безбарьерная среда
1

Комментарии (6)

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Зоркий

5 минут назад
Конечно прозе штрафовать ларьки, чем самим что-то делать. В Липецке есть только одна улица, где с начала и до конца можно проехать с коляской - Советская, и то только с одной стороны улицы и только летом
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Житель

21 минуту назад
Вы шутите, попробуйте с обычной коляской проехать по городу. Если с обычной коляской трудно. То я представляю как инвалидам. Надо дело делать а не пускать пыль в глаза. Не нужно думать, что все кругом идиоты, поверят любой новости.
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Мимоходом

22 минуты назад
Да у нас вообще со средой проблема, не только с безбарьерной.
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Михаил

22 минуты назад
Показуха
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Шапокляк

34 минуты назад
Пока на своей шкуре не испытают, как это тяжело - иметь ограниченные возможности - не поймут: ни чинуши, ни сами коммерсы
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Артурчик

38 минут назад
Задолбали уже частников душить. Сходите в детскую поликлинику на ул. Зегеля и попробуйте там с ребенком- инвалидом на коляске подняться на второй или третий этаж.
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