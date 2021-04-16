С безбарьерной средой в Липецке пока проблемы

Вчера проверили 5 предприятий, во всех выявили нарушения.

- Вся информация о выявленных нарушениях направлена руководителям хозяйствующих субъектов для устранения их в кратчайшие сроки, - отметили в управлении потребрынка.





Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне в центре Липецка на доступность для маломобильных граждан было обследовано 5 объектов потребительского рынка: магазин, два торговых центра, ресторан и рынок. В качестве экспертов по оценке доступности и удобства безбарьерной среды выступили представитель общественной организации инвалидов-колясочников Любовь Дроздова и танцор народного инклюзивного театра танца «Параллели» Екатерина Зверева.В результате в каждом обследованном предприятии торговли и общественного питания выявлены нарушения, связанные с организацией безбарьерной среды, а два торговых дома полностью недоступны для людей с ограниченными возможностями.