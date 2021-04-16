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«Магнит» оштрафовали за просрочку на 300`000 рублей
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении АО «Тандер» к административной ответственности за торговлю продуктами питания с истекшим сроком годности.
- В январе 2021 года на основании поступившего обращения Данковской межрайонной прокуратурой совместно с ОМВД России «Данковский» проведена проверка соблюдения требований законодательства при реализации и хранении продуктов питания в магазине «Магнит» в Данкове. В ходе проверки выявлено, что магазином допущена реализация пищевой продукции (питьевой воды, сока, колбасных изделий) с истекшим сроком годности, что существенно нарушает права потребителя, создает угрозу причинения вреда здоровью граждан, - сообщает пресс-служба липецкого арбитража.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении АО «Тандер» к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 000 рублей.
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