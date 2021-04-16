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«Магнит» оштрафовали за просрочку на 300`000 рублей

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#торговля #магазин #штраф
«Магнит» оштрафовали за просрочку на 300`000 рублей

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении АО «Тандер» к административной ответственности за торговлю продуктами питания с истекшим сроком годности.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась Данковская межрайонная прокуратура с заявлением к акционерному обществу «Тандер» о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

- В январе 2021 года на основании поступившего обращения Данковской межрайонной прокуратурой совместно с ОМВД России «Данковский» проведена проверка соблюдения требований законодательства при реализации и хранении продуктов питания в магазине «Магнит» в Данкове. В ходе проверки выявлено, что магазином допущена реализация пищевой продукции (питьевой воды, сока, колбасных изделий) с истекшим сроком годности, что существенно нарушает права потребителя, создает угрозу причинения вреда здоровью граждан, - сообщает пресс-служба липецкого арбитража.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о привлечении АО «Тандер» к административной ответственности  в виде штрафа в размере 300 000 рублей.
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#торговля #магазин #штраф

Комментарии (3)

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Васек

9 минут назад
Они еще и с ценами намахивают постоянно, ссылаясь на какой то МРЦ, на товаре одна цена стоит, а пробивают по другой !!!
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Череда

45 минут назад
12, видимо надтёртая. Если яблоки надкусывают, то бумагу наверное надтирают
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12

50 минут назад
На фото бумага просроченная ?.. :))
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