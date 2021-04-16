Общество

сегодня, 10:07

Липчане стали в шесть раз чаще платить за проезд банковскими картами

5 381
#транспорт #проезд #оплата
Липчане стали в шесть раз чаще платить за проезд банковскими картами

Число ежедневных транзакций по терминалам превышает 50 000.

Как сообщили GOROD48 в управлении транспорта и дорог Липецкой области, только с начала апреля более 710 000 пассажиров оплатили проезд с помощью банковской карты. Объем ежедневных транзакций превышает 50 000. В то время, как на старте запуска системы, в январе, ежедневно в транспорте проходило около 8 500 подобных операций. Таким образом, липчане стали использовать банковские карты для оплаты проезда в 5,9 раз чаще.

Новые терминалы поддерживают оплату не только бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР, но и мобильными телефонами с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Стоимость поездки при оплате таким способом равна цене при расчете по транспортной карте — 21 рубль.

По последнем данным, терминалы оплаты проезда банковскими картами и мобильными платежными устройствами уставлены в 80% общественного транспорта. В их числе - все муниципальные автобусы и трамваи в Липецке.

Напомним, «опознать» транспортные средства, в которых установлено новое оборудование, можно с помощью специальных наклеек на входной двери. Если наклейка отсутствует – в автобусе еще не настроена система оплаты проезда банковскими картами, несмотря на наличие терминала.
5 381
#транспорт #проезд #оплата

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

АННА

38 минут назад
Сегодня ехала на 322 в 8.05 по ул.Космонавтов. Хотя стоял автомат для сберкарт, почему то он не сработал, хотя моя дочь пользовалась этой картой через телефонное приложение на другом автобусе пятнадцать минут назад. Более того водитель начал скандалить, что ничего не знает, что с вашими картами происходит, ему это все равно, а интересуют только наличные деньги. так как он свою зарплату получает только от наличных. Было неприятно получить негатив за свои же деньги, как будто я требую чего то особенного.
ответить

Лавочница

сегодня, 10:27
Зато теперь можно ездить в кредит. Ипотека, автокредит. Дети в кредит, материальный капитал, все в кредит. Красота!!!
ответить

Прикольно

сегодня, 10:27
В Москве это было уже пять лет назад.....в Липецке все это время кто то зарабатывал на транспортных картах.
ответить

Гость

сегодня, 10:19
УРА,ТОВАРИЩИ!!!!!
ответить

Любопытный

сегодня, 10:19
И что? Какая разница, в 5 раз, в 10 раз больше или меньше? Ни о чем? А у нас в квартире кошка родила вчера котят...
ответить

Еще в рубрике

В Грязях проведут велопробег памяти Героя России Ивана Флерова
#велопробег #Иван Флёров
В Грязях проведут велопробег памяти Героя России Ивана Флерова

4 минуты назад

Общество
Под Ельцом построят школьный корпус
#школа #тендер #строительство
Под Ельцом построят школьный корпус

19 минут назад

Общество
Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену
#торговля #хлеб
1
Торговцы хлебом не соблюдают сроки годности и личную гигиену

34 минуты назад

Общество
С безбарьерной средой в Липецке пока проблемы
#торговля #безбарьерная среда
6
С безбарьерной средой в Липецке пока проблемы

55 минут назад

Общество
«Магнит» оштрафовали за просрочку на 300`000 рублей
#торговля #магазин #штраф
3
«Магнит» оштрафовали за просрочку на 300`000 рублей

сегодня, 10:27

Общество
113 липецких компаний смогут нанимать гастарбайтеров
#работа #найм
5
113 липецких компаний смогут нанимать гастарбайтеров

сегодня, 10:24

Общество