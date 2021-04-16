Липчане стали в шесть раз чаще платить за проезд банковскими картами

Число ежедневных транзакций по терминалам превышает 50 000.

Как сообщили GOROD48 в управлении транспорта и дорог Липецкой области, только с начала апреля более 710 000 пассажиров оплатили проезд с помощью банковской карты. Объем ежедневных транзакций превышает 50 000. В то время, как на старте запуска системы, в январе, ежедневно в транспорте проходило около 8 500 подобных операций. Таким образом, липчане стали использовать банковские карты для оплаты проезда в 5,9 раз чаще.



Новые терминалы поддерживают оплату не только бесконтактными банковскими картами MasterCard, VISA и МИР, но и мобильными телефонами с платежными сервисами Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Стоимость поездки при оплате таким способом равна цене при расчете по транспортной карте — 21 рубль.



По последнем данным, терминалы оплаты проезда банковскими картами и мобильными платежными устройствами уставлены в 80% общественного транспорта. В их числе - все муниципальные автобусы и трамваи в Липецке.



Напомним, «опознать» транспортные средства, в которых установлено новое оборудование, можно с помощью специальных наклеек на входной двери. Если наклейка отсутствует – в автобусе еще не настроена система оплаты проезда банковскими картами, несмотря на наличие терминала.